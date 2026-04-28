۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

میلاد علیپور: امیدوارم مدال تیمی سنگنوردی از آن ایران شود

ملی پوش سنگنوردی ساحلی کشورمان گفت: امیدوارم بتوانیم در بخش تیمی مدال خوشرنگی برای کشورمان کسب کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علیپور ملی پوش سنگنوردی ایران در ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: مسابقات در رده آسیایی همیشه بسیار سنگین است چرا که قهرمان و نایب قهرمان المپیک، آسیایی هستند و در این رقابت‌ها حضور دارند.

وی افزود: قطب سنگنوردی سرعت جهان آسیا است و همه رقبای ما که در حال حاضر درششمین دوره بازی های آسیایی حضور دارند در آمادگی کامل هستند. همچنین شرجی بودن و گرم هوای سانیا که با شرایط آب و هوایی ما متفاوت است مزید بر علت شده و کار ما را سخت کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم در مسابقات تیمی که فردا برگزار می شود بتوانیم بهترین مدال را برای سرزمین مان ایران و مردم عزیز کشورمان به ارمغان بیاوریم.

