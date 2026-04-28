میلاد علیپور: امیدوارم مدال تیمی سنگنوردی از آن ایران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علیپور ملی پوش سنگنوردی ایران در ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: مسابقات در رده آسیایی همیشه بسیار سنگین است چرا که قهرمان و نایب قهرمان المپیک، آسیایی هستند و در این رقابت‌ها حضور دارند.

وی افزود: قطب سنگنوردی سرعت جهان آسیا است و همه رقبای ما که در حال حاضر درششمین دوره بازی های آسیایی حضور دارند در آمادگی کامل هستند. همچنین شرجی بودن و گرم هوای سانیا که با شرایط آب و هوایی ما متفاوت است مزید بر علت شده و کار ما را سخت کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم در مسابقات تیمی که فردا برگزار می شود بتوانیم بهترین مدال را برای سرزمین مان ایران و مردم عزیز کشورمان به ارمغان بیاوریم.