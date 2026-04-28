رضا علیپور حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های صخره‌نوردی ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی به میزبانی شهر سانیای چین در حال برگزاری است.

رضا علیپور، نماینده کشورمان در این مسابقات، که در مرحله قبل به جمع ۱۶ نفر برتر صعود کرده بود در رقابت مقابل حریف اندونزیایی خود با شکست مواجه شد و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها صعود کند.

در پایان این رقابت‌ها، نماینده کشور چین موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات سنگ‌نوردی را از آن خود کند.

گفتنی است فردا رقابت‌های صخره‌نوردی در بخش تیمی پیگیری خواهد شد و رضا علیپور به همراه میلاد علیپور در این بخش به مصاف حریفان خود خواهند رفت.