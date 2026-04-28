پاسخ به بیش از ۲۱۳ هزار تماس در سامانه ۴۰۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به عملکرد این سامانه تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار داشت: سامانه ۴۰۳۰ در حوزههای روانشناسی، دوراپزشکی و سلامت مادر و کودک، به عنوان یکی از ستونهای اصلی خدمترسانی غیرحضوری، توانسته است با تکیه بر دانش بومی و تعهد نیروهای متخصص، پاسخگوی نیازهای گسترده هموطنان عزیز باشد.
وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۲۱۳ هزار تماس مشاورهای پاسخ داده شده و مجموع مدت زمان ارائه خدمات به بیش از یک میلیون دقیقه، معادل ۱۷ هزار ساعت رسیده است؛ این حجم از خدمت، نشاندهنده حضور مستمر و خستگیناپذیر ۲۴۰۲ مشاور متعهد در سراسر کشور است که تا آخرین لحظه در کنار مردم ایستادهاند.
کولیوند با تأکید بر رویکرد مردممحور این سامانه تصریح کرد: رضایتمندی بالای مردم از خدمات ارائهشده، گواهی روشن بر کیفیت، دقت و همدلی در فرآیند مشاورههاست. این رضایت نهتنها در آمار تماسهای مکرر و بازگشت کاربران، بلکه در بازخوردهای مثبت و اعتماد شکلگرفته میان مردم و مشاوران کاملاً مشهود است.
رئیس جمعیت هلال احمر همچنین از همکاریهای ارزشمند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدردانی کرد و گفت: از حمایتهای مؤثر این مجموعه، بهویژه جناب مهندس ویس کرمیکه با در اختیار گذاشتن بستر لینک سامانه، نقش مهمی در توسعه و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات ایفا کردند، صمیمانه تشکر میکنیم.
وی در پایان با لحنی امیدبخش تأکید کرد: ما در جمعیت هلال احمر، خود را متعهد میدانیم که تا آخرین لحظه، در هر شرایطی، همراه و پشتیبان هموطنان عزیز باشیم؛ سامانه ۴۰۳۰ نماد این عهد استوار و جلوهای از اقتدار خدمترسانی نظام سلامت کشور به مردم شریف ایران است.
