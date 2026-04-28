۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

نقره داغ شدن فروشنده موبایل متخلف در کهگیلویه

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت یک فروشنده موبایل به دلیل امتناع از عرضه کالا و پرداخت بیش از سه میلیارد ریال جریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: پرونده یک فروشنده موبایل به دلیل امتناع از عرضه کالا و ایجاد ضرر و زیان برای مشتریان در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام را محرز دانست و فروشنده علاوه بر استرداد یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال به شاکی، به پرداخت دو میلیارد و ۵۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی به دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این پرونده پس از شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صمت به تعزیرات حکومتی ارسال شد و رسیدگی قانونی کامل صورت گرفت.

کد مطلب 6813695

