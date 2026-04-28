فرماندار دیواندره: تامین امنیت شغلی کارگران با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح محمدخانی صبح سه شنبه همزمان با هفته کار و کارگر، در نشست مشترک مسئولان حوزه تولید، کار و رفاه اجتماعی با حضور رئیس اداره بهزیستی دیواندره، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی موظفند برای حفظ اشتغال و ارتقای سطح رفاه کارگران تلاش کنند و در این مسیر، همراهی دولت و کارفرمایان ضروری است.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از معیشت کارگران و خانوادههای آنان از اولویتهای مهم به شمار میرود.
کارگران دارای عضو معلول نیازمند حمایت مددکاری و روانی هستند
رئیس اداره بهزیستی دیواندره نیز با تبریک هفته کار و کارگر، بر لزوم توجه ویژه به کارگران آسیبپذیر تأکید کرد و گفت: کارگران بهویژه خانوادههای دارای عضو معلول یا تحت پوشش بهزیستی، نیازمند حمایتهای روانی، مددکاری و معیشتی بیشتری هستند.
قادر فیضی افزود: بهزیستی آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاهها، خدمات مشاورهای و توانبخشی را برای جامعه کارگری گسترش دهد.
فیضی همچنین خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی نباید موجب از دست رفتن شغل کارگران دارای فرزند معلول یا بیماران خاص شود و این نهاد از طرحهای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری حمایت میکند.
نظر شما