مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان سفر خود به گلپایگان، با اشاره به بازدید از پروژه مصلای این شهرستان اظهار کرد: خوشبختانه بخش‌هایی از این مجموعه به بهره‌برداری رسیده و برخلاف برخی مصلاهای کشور، بلااستفاده باقی نمانده است.

وی افزود: این پروژه از سال ۱۳۹۲ و در زمانی که بنده معاون عمرانی استانداری بودم، تا حد زیادی تکمیل شد، اما پس از آن به دلیل نبود تخصیص اعتبارات، روند توسعه آن متوقف ماند.

استاندار اصفهان ادامه داد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های جدید، بتوانیم بخشی از این مجموعه را تکمیل کنیم؛ به‌ویژه آماده‌سازی کف فضا که می‌تواند امکان بهره‌برداری بیشتر از بخش‌های موجود را فراهم کند. در نظر داریم فاز دوم پروژه را نیز به‌صورت مرحله‌ای اجرا کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های مختلف در تکمیل این پروژه گفت: این مجموعه نیازمند یک کار ترکیبی است؛ به‌طوری که شهرداری، ظرفیت‌های شهرستان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین اعتبارات استانی، هرکدام سهمی در پیشبرد آن داشته باشند.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: در گام نخست باید فازبندی دقیق پروژه انجام و برآورد مالی آن مشخص شود تا بتوان برای اجرای فاز اول، به‌ویژه آماده‌سازی کف، برنامه‌ریزی کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه برای ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: استفاده از طبقه دوم مصلا برای توسعه مشاغل خانگی بانوان، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تولید درآمد برای خانواده‌های کمتر برخوردار داشته باشد.