روایت زندگی اولین شهید مدافع حرم سبزوار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات راه‌یار در آستانه سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، از تازه‌ترین اثر خود با عنوان «گل اول» رونمایی کرد. این کتاب به واکاوی زندگی جوانی می‌پردازد که نامش به عنوان نخستین شهید بسیجی مدافع حرم دیار سربداران در تاریخ حماسه این مرز و بوم جاودانه شد. این اثر به قلم مریم برزویی و بر اساس تحقیقات محمدرضا جعفری‌نسب و نیلوفر نصیری‌فر به رشته تحریر درآمده است.

«گل اول» روایتگر زیست مجاهدانه پسری از روستای «دامرود» است که از ۱۵ سالگی، بار مسئولیت زندگی روی شانه‌هایش قرار گرفت. مخاطب در این کتاب با شخصیتی روبرو است که نظم و پشتکار را از مزارع کشاورزی و کارگری در میدان تره‌بار آموخت و آن را تا کسب عنوان «سرباز نمونه» و مهندسی گیاه‌پزشکی ادامه داد.

این اثر تنها به جنبه‌های رزمی شهید نمی‌پردازد بلکه چهره‌ای ملموس از جوانی را ترسیم می‌کند که مربی قرآن و شیفته ورزش فوتبال بود اما در نهایت، علاقه به همسر و دختر یک‌ساله‌اش را به افق بلندتری پیوند زد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

وقتی نماز می‌خواندم، آمد کنار سجاده‌ام.سرش را خم کرد و گفت:«فرزانه! برام دعا کن. چرا باید من برگردم دم رفتن؟»بهش گفتم:«نه به اون همه پیامک دلتنگی‌ات، نه به اینکه حالا چسبیدی به چادرم که دعا کن برم. مگه میشه آدم دو جور احساس داشته باشه؟ کدومش را باور کنم رضا؟»

کتاب «گل اول» در 1000 نسخه و توسط انتشارات راه‌یار منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتاب‌فروشی‌ها و مراکز پخش کتاب و همچنین از طریق تارنما یا صفحات مجازی ناشر به نشانی raheyarpub.ir این کتاب را تهیه کنند.