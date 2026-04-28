۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

ورود دومین گروه زائران ایرانی به مدینه منوره

دومین گروه از زائران کشورمان امروز با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر از مشهد وارد مدینه منوره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، دومین گروه از زائران کشورمان امروز با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر از مشهد وارد مدینه منوره شدند.

این گروه از زائران در قالب کاروان‌هایی از خراسان رضوی و گلستان پس از ورود به مدینه و انجام تشریفات فرودگاهی در هتل محل اسکانشان در نزدیکی حرم نبوی اسکان یافتند.

به گفته ناصر حویزوای، مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان ۱۸ هتل در مدینه که همگی در منطقه مرکزی شهر پیامبر قرار دارند برای اسکان زائران ایرانی آماده شده‌اند.

حویزوای افزود: طبق برنامه ریزی انتظار می رود با افزایش پروازها تعداد زائران اعزامی روزانه به بیش از ۱۶۰۰ نفر افزایش یابد.

وی گفت: پروازها از ۱۰ تا ۲۹ ذی القعده انجام خواهد شد و با توجه به اینکه روزهای اول تعداد پروازها کمتر است بار آن به روزهای آینده اضافه خواهد شد.

