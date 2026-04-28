۱۰۰۰ حامی جدید اکرام ایتام در چالوس جذب شد

احمد عاشوریان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۸۵ حامی جدید برای طرح اکرام ایتام و محسنین در این شهرستان جذب شدهاند.
وی افزود: هماکنون ۱۱۶ فرزند یتیم و ۵۷۰ فرزند محسنین تحت پوشش واحد اکرام ایتام و محسنین قرار دارند و از حمایتهای ماهانه ۳۸۸۴ حامی بهرهمند میشوند.
عاشوریان با قدردانی از همراهی حامیان گفت: در سال گذشته، بیش از ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی توسط حامیان به فرزندان معنوی این نهاد ارائه شد.
وی همچنین تاکید کرد: علاقهمندان برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به کمیته امداد و مراکز نیکوکاری، از طریق سامانه اینترنتی ekram.emdad.ir نیز حامی شوند.
نظر شما