  استانها
  قم
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

جریمه ۱۱۶ میلیارد ریالی برای قاچاقچی تجهیزات مخابراتی در قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از جریمه ۱۱۶ میلیارد ریالی برای قاچاقچی تجهیزات مخابراتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور گفت: پرونده قاچاق تجهیزات و سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد. ️


مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به دفاعیات متخلف و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۱۱۶ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۶ برابر ارزش کالاهای کشف‌شده محکوم کرد. ️

حدادپور گفت: ماموران نیروی انتظامی در اجرای طرح برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق در محور گرمسار به قم این محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

