  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

رونمایی از مستند «قرارگاه سنگکی» قرارگاه جهادی مردم

مستند «قرارگاه سنگکی» با نگاهی به فعالیت‌های گروه جهادی متشکل از روحانیون فعال و نیروهای مردمی در ایام جنگ رمضان، چهارشنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۲۱ در شهرک شهید بروجردی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، مستند «قرارگاه سنگکی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدجواد رحیمی روایتی از فعالیت‌های یک گروه جهادی است که در ایام جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم، در یک نانوایی سنگکی در شهرک شهید بروجردی پایگاهی مردمی راه‌اندازی کردند.

این گروه متشکل از روحانیون جهادی و نیروهای داوطلب، به‌صورت خودجوش به کمک ساکنان شهرک بروجردی می رفتند که در ایام جنگ تعدادی از خانه‌هایشان تخریب شده بود.

این مستند که در مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده، تلاش دارد تصویری از همدلی، مشارکت مردمی و اقدامات جهادی نیروهای داوطلب در شرایط بحرانی را به نمایش بگذارد.

مراسم رونمایی از مستند «قرارگاه سنگکی» با حضور اعضای این گروه جهادی، فعالان رسانه و اهالی شهرک شهید بروجردی، روز چهارشنبه ساعت ۲۱ در محل قرارگاه سنگکی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6814109
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها