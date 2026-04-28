به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در شبکه خبر، با اشاره به تامین ۴۰۰ میلیون تومانی کمک غیرنقدی برای خرید اقلام مورد نیاز خانوادههای آسیبدیده گفت: این مبلغ در واقع هدیه مجموعه شهرداری تهران است.
وی افزود: تامین مسکن نیز به دو شکل انجام میشود؛ یکی از طریق پیمانکارانی که مسئولیت ساخت منازل آسیبدیده را بر عهده دارند و تحت نظارت شهرداری برای آسیبدیدگان خانه اجاره میکنند، و بخش دیگر از طریق خود شهرداری تامین میشود.
زاکانی با اعلام شروع این روند از منطقه ۴ تهران، تصریح کرد: بازه دو هفتهای تعیین کردهایم که در این مدت تکلیف تمام این خانوادهها مشخص شود.
