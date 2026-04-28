  1. جامعه
  2. شهری
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

زاکانی خبر داد؛

پرداخت ودیعه مسکن به مالکان منازل آسیب‌دیده در جنگ تا ۲ هفته آینده

شهردار تهران اعلام کرد: ۴۰۰ میلیون تومان هدیه مجموعه شهرداری به خانواده‌های آسیب‌دیده‌ است تا بتوانند اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در شبکه خبر، با اشاره به تامین ۴۰۰ میلیون تومانی کمک غیرنقدی برای خرید اقلام مورد نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: این مبلغ در واقع هدیه مجموعه شهرداری تهران است.

وی افزود: تامین مسکن نیز به دو شکل انجام می‌شود؛ یکی از طریق پیمانکارانی که مسئولیت ساخت منازل آسیب‌دیده را بر عهده دارند و تحت نظارت شهرداری برای آسیب‌دیدگان خانه اجاره می‌کنند، و بخش دیگر از طریق خود شهرداری تامین می‌شود.

زاکانی با اعلام شروع این روند از منطقه ۴ تهران، تصریح کرد: بازه دو هفته‌ای تعیین کرده‌ایم که در این مدت تکلیف تمام این خانواده‌ها مشخص شود.

کد مطلب 6814152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عجله نکنید یه ۲ سال دیگه هم وقت دارید.

