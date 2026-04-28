به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت روز روانشناس و مشاور با حضور مدیران حوزه مشاوره و روانشناسی وزارتخانههای بهداشت، آموزش و پرورش و فراجا و جمعی از اساتید و متخصصان این حوزه امروز در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.
در مراسم روز روانشناس و مشاور، مسئولان حوزههای مختلف سلامت روان از به میدان آمدن گسترده دستگاهها برای کاهش آسیبهای روانی ناشی از جنگ خبر دادند، از استقرار چادرهای خدمات روانشناختی و هزاران مشاوره تلفنی و برخط گرفته تا غربالگری صدها هزار نفر، مداخلات ویژه برای دانشآموزان، هشدار نسبت به اوجگیری افسردگی در پساجنگ و تأکید بر بازسازی عاطفی خانوادهها.
فراجا: ۱۴ هزار خدمت روانشناختی در ایام جنگ ارائه شد
حقی مدیرکل مشاوره فراجا در این مراسم با بیان اینکه پلیس در کنار مأموریت ذاتی خود یعنی تأمین امنیت، در حوزه جنگ نیز ابتکار عمل ویژهای در حوزه روانشناختی به دست گرفت، اظهار کرد: از سال ۱۳۷۹ مراکز مشاوره فراجا ایجاد شده و اکنون ۶۵ مرکز مشاوره و ۱۲۰۰ واحد مددکاری در کلانتریها فعال است.
وی افزود: در حادثه میناب، چادرهای خدماتی مستقر کردیم و در التیام و همدلی با خانوادهها کمکرسان بودیم. همچنین غرفههایی در میادین اصلی شهر برپا شده است و شبها در تجمعات مردمی، خدمات روانشناختی در سراسر کشور ارائه میشود.
مدیرکل مشاوره فراجا با اشاره به آسیبدیدن برخی واحدهای این مجموعه در حملات دشمن گفت: با وجود اصابت به برخی واحدها، روشهای جایگزین از جمله مشاوره تلفنی و آنلاین را بهکار گرفتیم و هشت هزار مشاوره تلفنی و هزار و ۸۰۰ مشاوره برخط ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین با همراهی جهاد دانشگاهی، ۵۲ کارگاه برای مردم و روانشناسان برگزار و ۲۰۰ کلیپ آموزشی در حوزه تابآوری و امیدبخشی تولید شد و در مجموع در ایام جنگ ۱۴ هزار خدمت به مردم ارائه دادیم.
وزارت بهداشت: ۴۲۵ هزار نفر غربالگری سلامت روان شدند
محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت نیز در این مراسم با اشاره به آمادهباش روانشناسان پیش از شروع بحران گفت: یک هفته قبل از جنگ، محتواهای آموزشی روانشناختی را در سامانه وزارت بهداشت برای استفاده تمام روانشناسان بارگذاری کردیم و رواندرمانی فشرده PTSD را با همراهی انجمنهای تخصصی آماده کردیم.
وی افزود: در بیمارستانهایی که پذیرای مصدومان بودند، روانشناسان و مددکاران حضور یافتند و به افراد آسیبدیده و خانواده شهدا خدمات ارائه کردند و پیگیریهای بعدی نیز انجام شد. همچنین جمعیتی که خانههای خود را از دست داده بودند تحت حمایت روانی قرار گرفتند.
شالبافان با بیان اینکه ۴۲۵ هزار نفر غربالگری سلامت روان مرتبط با استرس شدند، تصریح کرد: متأسفانه علائم مثبت در این غربالگریها بالا بود و نشان داد جامعه نیاز جدی به مداخلات مستمر دارد.
وی ادامه داد: در جنگ، سامانه ۱۹۰ برای خدمات مشاوره رایگان روانشناختی در بحران ایجاد شد و ۷۰۰ همکار ما از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی مردم بودند بهطوری که در برخی روزها تا شش هزار تماس پاسخ داده شد.
مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت تأکید کرد: سلامت روان افراد در بحران با مداخله کوتاهمدت یک یا دو ماهه به حالت اول برنمیگردد و باید برنامههای یک تا دو ساله برای مناطق بیشتر آسیبدیده اجرا شود از همین رو مرکز سراج در میناب آغاز به کار کرده و حمایت از ۱۰ شهر دیگر نیز در دستور کار است.
آموزش و پرورش: رشد ۶۵ درصدی تماس با خط ۱۵۷۰
سمیه ابراهیمی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به غربالگری ۱۳ میلیون دانشآموز اظهار کرد: در ایام جنگ، طرح «هر مدرسه یک پایگاه سلامت روان» اجرا شد و مشاوران بهصورت تلفنی با دانشآموزان بهویژه گروههای پرخطر ارتباط برقرار کردند.
وی افزود: تماس با خط تلفنی مشاوره ۱۵۷۰ در این مدت ۶۵ درصد رشد داشت و بیشترین فراوانی تماسها مربوط به موضوعات خانوادگی سپس مسائل تحصیلی و بعد استرس و اضطراب جنگ و نگرانی از آینده بود.
ابراهیمی گفت: در استانهای مورد حمله، خدمات بهصورت ۲۴ ساعته ارائه شد و برای مدرسه شجره طیبه میناب و چند مدرسه آسیبدیده دیگر نیز خدمات مستقیم ارائه کردیم. همچنین ۲۴۵ دانشآموز در میناب با همراهی بهزیستی و وزارت بهداشت بهصورت خانه به خانه خدمات روانشناختی دریافت کردند.
هشدار درباره اوجگیری افسردگی در پساجنگ
یعقوبی رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران در این مراسم هشدار داد: تهدیدها در زمان جنگ لحظهای است و واکنش فعال و مداخلات کوتاهمدت اهمیت دارد، اما در پساجنگ بیشتر با افسردگی، کنارهگیری اجتماعی و اختلالات پایدار مواجه میشویم و باید بهدنبال درمان بلندمدت باشیم.
وی افزود: آسیبهای روانی پساجنگ معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه پس از آتشبس اوج میگیرد و در این دوره باید نگران افسردگی و خودکشی بود بهویژه با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی.
رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران تأکید کرد: کودکان، سالمندان، زنان، افراد آسیبدیده و دارای تروما باید در اولویت مداخلات قرار بگیرند و مداخلات پس از جنگ باید چندلایه باشد از درمانهای تخصصی تا بازسازی سرمایه اجتماعی و مداخلات محلی.
بازسازی عاطفی پس از سوگ؛ سه کلید طلایی روانشناسان
مداحی رئیس خانه روانشناسان و مشاوران در سخنانی با موضوع بازسازی عاطفی پس از سوگ گفت: سوگ یک زلزله روح است و روانشناس در برابر آن سه وظیفه طلایی دارد.
وی توضیح داد: نخست اینکه روانشناس باید دستمال اشک و همدرد فرد باشد، دوم اینکه کمک کند عزیز از دست رفته از بیرون و درون کوچ داده شود و سوم اینکه به فرد سوگدیده یاد دهد روایت زندگی خود را مجدد بنویسد و خالق روایتهای جدید زندگی باشد.
پویش «با من حرف بزن» در ۲۳ استان فعال شد
چاووشیان مدیرعامل مؤسسه خانواده، نیز از اجرای پویش ملی «با من حرف بزن» خبر داد و گفت: این پویش در ۲۳ استان کشور و در تهران در ۱۶ میدان اصلی فعال شد و با استقرار غرفههای گفتوگو در محل تجمع شبانه مردم، خدمات روانشناختی و مشاورهای ارائه شد.
وی افزود: بیش از ۴۰۰ تشکل خانوادهمحور، پنج هزار کنشگر و مددکار و هزار روانشناس در شبکههای مردمی ما فعال شدند و ۲۰۰ سؤال پرتکرار مردم که در تجمعات شبانه پرسیده میشود را در هفت حوزه استخراج و در قالب کتاب «خانواده تابآور» پاسخ داده شد.
هشدار درباره فرسودگی درمانگران
براساس گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، پورشریفی رئیس انجمن روانشناسی ایران نیز با اشاره به ضرورت خودمراقبتی درمانگران در زمان بحران گفت: روانشناسان و درمانگرانی که بارها در معرض روایت آسیبهای دیگران قرار میگیرند اگر خودمراقبتی و پردازش هیجانی نداشته باشند، دچار فرسودگی شغلی میشوند و صلاحیت کمک حرفهای آنها کاهش مییابد.
