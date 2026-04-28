به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بررسی روند اجرای نیروگاههای خورشیدی شهرستان دشتی گفت: در راستای توسعه انرژیهای پاک و حمایت از تولید برق خورشیدی، ۱۳ واحد نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در نقاط مختلف این شهرستان احداث شده که تاکنون پنج نیروگاه آن افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
فرماندار دشتی با ابراز رضایت از پیشرفت این طرحها افزود: برنامهریزی شده است پنج نیروگاه خورشیدی دیگر نیز تا هفته دولت افتتاح و به شبکه برق متصل شود.
وی با قدردانی از تلاشها و اقدامات مجموعه برق استان بوشهر و شهرستان دشتی در مدیریت شرایط ناشی از سیل اخیر و همچنین خدماترسانی در دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: انتظار داریم روند اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی با همین سرعت ادامه یابد.
فرماندار دشتی با اشاره به اهتمام دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اجرای این طرحها با هدف کمک به پایداری شبکه برق و کاهش مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد.
مقاتلی همچنین از شهروندان خواست همانند گذشته همراه مجموعه برق باشند و با صرفهجویی در مصرف برق، در مدیریت مصرف و پایداری شبکه همکاری کنند.
بوشهر-فرماندار دشتی گفت: تاکنون ۱۳ واحد نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی درنقاط مختلف شهرستان احداث شده که ازاین جمع پنج واحد آن به بهرهبرداری رسیده و پنج واحد دیگرنیز تا هفته دولت افتتاح می شود.
