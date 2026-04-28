به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند در گفتوگو با خبرنگار مهر، همبستگی ملی و اتحاد مقدس مردم ایران را گنجینهای کمنظیر در مقیاس انسانی توصیف کرد و اظهار داشت: شاید برخی این پدیده را «کمنظیر» بخوانند، اما به باور من آنچه در ایران اسلامی رخ داده، در جهان بینظیر است. در سابقه تمدنی بشر، کمتر نمونهای میتوان یافت که یک همبستگی ملی، دو ماه تداوم و استمرار داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه شکوه، عظمت و هیبت این رویداد، کار هنرمندان را دشوارتر میسازد، تصریح کرد: هرچه این مسئله با شکوهتر و عظیمتر باشد، وظیفه امانتداری و روایتگری هنرمندانه نیز سنگینتر میشود. هنرمندان باید این میراث ناملموس معنوی را ثبت و ضبط کنند و به نسلهای بعدی انتقال دهند.
رسالت هنرمندان در میدان نبرد تمدنی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همهجانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، رسالت جامعه هنری را فراتر از ثبت صرف رویدادها دانست و افزود: امروز با جنگی مواجهیم که تنها بر خاک و سنگر محدود نیست؛ آمریکا و اسرائیل با تمام توان رسانهای و روایتی خود به میدان آمدهاند تا حافظه تاریخی این ملت را مصادره کنند.
هوشمند تاکید کرد: در چنین میدانی، هنرمند فقط یک ثبتکننده نیست، او یک رزمنده فرهنگی است که باید روایت اصیل ایرانی را در برابر تحریف دشمن حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه دشمن تلاش میکند با بمباران رسانهای، عظمت ایستادگی ملت ایران را کوچک جلوه دهد، اما این هنر و ادبیات متعهد است که میتواند عمق این حماسه را به جهان مخابره کند و نگذارد حقیقت در هیاهوی پروپاگاندای دشمن گم شود.
هوشمند با بیان اینکه هنر انقلاب اسلامی ظرفیت بازنمایی این حقیقت عظیم را دارد، گفت: آنچه استان قزوین در این مقطع تاریخی شاهد آن است، تنها یک تحول سیاسی یا نظامی نیست؛ بلکه تجلی یک بعثت فرهنگی و تمدنی است. هنرمندان ما امروز سربازان خط مقدماند؛ خط مقدمی که در آن قلم، دوربین و بوم نقاشی، سلاح مقابله با استکبار است. ما اگر امروز این حماسه را به درستی روایت نکنیم، فردا دشمن با روایت وارونه، جای جلاد و شهید را عوض خواهد کرد.
فراخوان شعر مقاومت و دفتر شعر رمضان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین از برنامهریزی این اداره کل برای ثبت و ماندگارسازی آثار ادبی مرتبط با مقاومت خبر داد و گفت: با توجه به رسالت ذاتی خود، فراخوانی را برای گردآوری اشعار حوزه مقاومت تنظیم کردهایم. بر این اساس، «دفتر شعر مقاومت» و «دفتر شعر رمضان» بهزودی گردآوری و به زیور طبع آراسته خواهد شد تا این سرمایه معنوی برای آیندگان مکتوب و ماندگار بماند.
