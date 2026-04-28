سلیمانی: وحدت مردم و مسئولین دستاورد بزرگ دفاع مقدس سوم است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سهشنبه، بهرام سلیمانی در همایش تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب و تحلیل آخرین تحولات جنگ تحمیلی سوم که با حضور ائمه جمعه و جماعات استان برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف مقطع افتخارآمیز دفاع مقدس سوم پرداخت. وی با گرامیداشت یاد و خاطره پیروزی در جنگ موسوم به رمضان، این پیروزی را نماد روشنی از هماهنگی دقیق میان دیپلماسی، میدان، مردم و دولت تحت مدیریت منسجم کشور برشمرد و تأکید کرد که این موفقیتها نه صرفاً حاصل تجهیزات نظامی، بلکه نتیجه اتحاد، برنامهریزی دقیق، انضباط و حضور باورمندانه ملت در تبعیت از رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر اینکه تجربه دفاع مقدس همچنان الگویی کارآمد برای عبور از موانع است، از مدیریت آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری و سایر ارکان اجرایی در طول ۴۰ روز جنگ قدردانی کرد. سلیمانی اظهار داشت که با وجود حملات گسترده و جنایتکارانه دشمن به زیرساختهای حیاتی از جمله ساختمانهای دولتی، مدارس، بیمارستانها، صنایع پتروشیمی، فولاد و شبکههای ریلی، روند اداره امور کشور هرگز مختل نشد. وی تصریح کرد که تأمین کالاهای اساسی، تداوم خدمات عمومی و برقراری امنیت در شهرها و روستاها نشان از مدیریتی کمنظیر داشت؛ بهطوریکه حتی با وجود حمله به ذخایر سوخت، بنزین در دسترس مردم ماند و در معیشت روزمره نظیر نانواییها خللی ایجاد نشد.
وی در ادامه به نقش کلیدی مدیریت ارشد استان اشاره کرد و گفت: استاندار محترم جناب آقای دکتر حبیبی با هدایت و حمایتهای معنوی آیتالله غفوری، در اوج بحران در میان مردم حضور داشتند که این امر موجب تقویت انسجام اجتماعی و نمایش اقتدار کرمانشاه شد. سلیمانی خاطرنشان کرد که این روحیه، تبلور همان بعثت و برکتی است که رهبر شهیدمان وعده داده بودند. وی همچنین به تشکیل ۵ کارگروه تخصصی توسط دکتر حبیبی شامل کارگروههای «معیشت و بازار»، «امنیت»، «بازسازی»، «مدیریت بحران» و «امدادرسانی و اسکان» اشاره کرد و این اقدامات را جلوهای روشن از همبستگی سیاسی و مدیریتی در این استان مرزی و حساس دانست که در اوج جنگ، رضایت مردم را به همراه داشت.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، روحانیت را مهمترین محور وحدت و پناهگاه همیشگی مردم برشمرد. وی با بیان اینکه روحانیون همواره در میدانهای ایثار و خیرخواهی پیشگام بودهاند، مسئولیت ائمه جمعه را در شرایط کنونی فراملی توصیف کرد. معاون استاندار، بسترسازی برای اتحاد آحاد جامعه با هر سلیقه سیاسی و فرهنگی را از وظایف سنگین روحانیت دانست و ضمن قدردانی از درایت و نجابت حضرت آیتالله غفوری در حمایت و هدایت معنوی مجموعه خادمان نظام، تأکید کرد که این دلگرمیها فرزندان ملت را در اجرای فرامین امام خویش مصممتر میسازد.
وی در پایان با ابراز خرسندی از سرمایه اجتماعی کسبشده برای نظام، یادآور شد که با همراهی مجموعه مدیریتی استان و نقش ویژه روحانیت، هیچ خللی در ساختار سیاسی و انسجام اجتماعی کرمانشاه بهوجود نیامده است. سلیمانی تأکید کرد که امروز وحدت، انسجام و آرامش روانی مطلوبی بر جامعه حاکم است که این موضوع به نوبه خود، قدرت جمهوری اسلامی را در اوج بحرانها به رخ دشمنان کشیده است.
