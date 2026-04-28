به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی رمضان و تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، رشادت رزمندگان و حضور با بصیرت مردم در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور، موجی از حماسه را رقم زد که دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی ادامه داد: این حضور پررنگ آحاد مردم در پشتیبانی از ولایت و ایران عزیز، شکست سختی را در همه جبهه‌ها به دشمن تحمیل کرد.

اکبری با بیان اینکه پویش بزرگ «جانفدا» با استقبال گسترده بیش از ۳۱ میلیون نفر از آحاد مردم و اقشار مختلف بسیج همراه شده است، اظهار داشت: اجتماع و رزمایش بزرگ «جانفدا برای ایران امام رضایی» همزمان با شب میلاد امام رضا (ع) در سراسر کشور و تمام شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: حضور پررنگ و حماسی اصناف و اقشار مختلف مردم و بسیجیان در این اجتماع بزرگ، نمایشی از انسجام ملی به همراه آمادگی در عرصه‌های مختلف را به نمایش خواهد گذاشت.

سردار اکبری تصریح کرد: به دشمنان اعلام می‌کنیم که اگر بار دیگر دست از پا خطا کنند و جنگ دیگری به راه بیندازند، جانفدایان ایران ضمن آمادگی کامل، شکست سهمگین دیگری را به آنان تحمیل خواهند کرد.