رضایی: خیابان حافظ گوگد با اعتبار۴۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی شامگاه سهشنبه با اشاره به آیین افتتاح پروژه آزادسازی و احداث خیابان حافظ در شهر گوگد، در جریان سفر استاندار به شهرستان گلپایگان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای شهری، تسهیل در عبور و مرور شهروندان و ارتقای دسترسیهای درونشهری اجرا شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح عمرانی،با اعتباری بالغ بر۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و در قالب آن حدود ۱۵ هزار مترمربع از اراضی مورد نیاز تملک و آزادسازی شده است.
فرماندار گلپایگان یادآور شد: پروژه آزادسازی و احداث خیابان حافظ بهعنوان یکی از طرحهای مهم مدیریت شهری گوگد، نقش مؤثری در بهبود شبکه معابر، کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات شهری در این منطقه خواهد داشت.
وی ادامه داد: سفر استاندار اصفهان به شهرستان گلپایگان با هدف بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای و همچنین پیگیری مسائل و مطالبات مردم شهرستان در حال انجام است.
رضایی با اشاره به آیین کلنگزنی زمین چمن مصنوعی حضرت ولیعصر (عج) در شهر گوگد تصریح کرد: این پروژه با مشارکت خیرین، مرحومه فاطمه حشمتینکو و مرحوم رمضانعلی فریدونینیکو، در زمینی به مساحت یکهزار و ۵۰۰ مترمربع و با پیشبینی اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال کلنگزنی شد.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه بهزودی آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا در اختیار جوانان، نوجوانان و ورزشکاران شهر قرار گیرد.
