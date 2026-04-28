۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

فعالیت بیش از ۵۰ هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر از جمعیت استان جامعه کارگری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران اما این قشر هنوز با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و نیاز است که بسته‌های حمایتی ویژه برای این قشر در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: در سالجاری برای ارتقای کیفیت کار کارگران و وضعیت معیشتی این قشر برنامه‌ریزی‌های از سوی وزارتخانه انجام شده است که بتوان با پرداخت تسهیلات و بسته‌های حمایتی و افزایش ضریب امنیت شغلی مشکلات این قشر را کاهش دهیم.

به گفته وی، در حال حاضر کارگران فصلی دارای مشکلات تامین ا جتماعی هستند و در حال حاضر وزارت کار و رفاه اجتماعی در حال برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات این قشر ازجمله بیمه است

