به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیهای که روز سه شنبه توسط هیئت نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که شورای امنیت این تحریمها را بر اساس پیشنهاد آمریکا، انگلیس و فرانسه اعمال کرده است.
این بیانیه «القونی حمدان دقلو موسی» را به مشارکت در تهیه سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ به دلیل امتناع از ادغام در ساختار نظامی با ارتش سودان در حال جنگ است، متهم کرد.
سازمان ملل متحد همچنین تحریمهایی را علیه سه نفر دیگر اعمال کرد که در این بیانیه از آن ها به عنوان افرادی نام برده شده که نقش کلیدی در استخدام سربازان سابق کلمبیایی داشتند.
تحریمهای قبلی
اوایل این ماه،آمریکا تحریمهایی را علیه پنج شرکت و فرد که گفته میشد در استخدام سربازان سابق کلمبیایی برای جنگیدن در نیروهای پشتیبانی سریع دست داشتهاند، اعمال کرد.
فوریه گذشته، انگلیس، فرانسه و آمریکا تحریمهایی را علیه چهار فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع به دلیل جنایات آنان درجریان محاصره الفاشر، پایتخت ایالت دارفور شمالی در غرب سودان توسط نیروهای پشتیبانی سریع مرتکب شده بودند، اعمال کردند.
نظر شما