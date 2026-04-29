تاکید جانشین رئیس سازمان غذا و دارو بر حمایت از تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی گفت: در مقطع کنونی، اقتصاد با چالش‌هایی نظیر رکود همراه با تورم و فشار ناشی از تحریم‌ها مواجه است و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه است.

وی با تأکید بر نقش مدیران در عبور از وضعیت کنونی، افزود: انتظار می‌رود مدیران با اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه، مسیر فعالیت شرکت‌های تولیدی را هموار کنند و از اعمال سخت‌گیری‌های غیرضروری که با شرایط فعلی کشور و واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد، پرهیز نمایند.

حبیبی ادامه داد: هرچند در انجام وظایف ادارات تخصصی نظر کارشناسی باید لحاظ شود، اما در سطح کلان، نگاه تسهیل‌گرانه می‌تواند به بهبود شرایط تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کند.

وی با اشاره به پیش‌رو بودن دوره‌ای دشوار در حوزه اقتصادی کشور، تصریح کرد: حتی در صورت پایان فوری جنگ، آثار اقتصادی ناشی از مشکلات کنونی ممکن است تا مدت‌ها در محیط کسب‌وکار باقی باشد بنابراین لازم است از هم‌اکنون برای مدیریت این پیامدها برنامه‌ریزی شود.

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند و با تسهیل فعالیت شرکت‌ها در تأمین مایحتاج مورد نیاز، می‌توان گام مؤثری در جهت خدمت‌رسانی بهتر به جامعه برداشت.