خاکبان: با همدلی مدال ارزشمندی کسب کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال خاکبان سرپرست و مدیرفنی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران پس از کسب مقام قهرمانی تیمش درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: خوشحالم که بچه ها توانستند با تلاش بسیار مدال طلای این بازی ها را بدست بیاورند همه ما می دانیم کسب این نشان خوشرنگ چقدر دشوار بود.

سرپرست تیم ملی واترپلو ساحلی گفت: با وجود شرایط سخت و مسیر طولانی که برای رسیدن به چین طی کردیم و با حمایت مسئولان ده روز پیش از آغاز بازی ها به سانیا رسیدیم و موفق شدیم چندین جلسه در دهکده تمرین داشته باشیم و خدا را شکر به نتیجه مطلوب رسیدیم چراکه بچه ها همدل شده بودند تا فقط مدال طلا کسب کنند.

مدیرفنی تیم ملی واترپلو ساحلی افزود: این مدال برای همه ما بسیار ارزشمند است که با همدلی همه و تدابیر کادر فنی توانستیم این نشان خوشرنگ را کسب کنیم و امیدوارم توانسته باشیم دل مردم ایران را شاد کنیم.