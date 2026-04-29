درخشش چهارمحال و بختیاری در حوزه سوادآموزی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط حساس کشور در دوران جنگ و آتشبس اخیر تأکید کرد: آموزش و پرورش علاوه بر رسالت اصلی خود در حوزه تعلیم و تربیت، در کنار مردم و نیروهای مسلح نیز وظیفهای مضاعف بر عهده دارد و در این مسیر برای دفاع از موجودیت کشور عزیزمان تلاش میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: علیرغم همه محدودیتها و شرایط امنیتی سال گذشته، آموزش و پرورش استان توانست در حوزههای مختلف آموزشی، پرورشی، تربیتبدنی، سلامت، پشتیبانی و سوادآموزی عملکرد مطلوبی داشته باشد.
خدادادی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای تخصصی وزارت آموزش و پرورش، استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه چهارم کشوری در شاخصهای تخصصی شد که این موفقیت نتیجه تلاش همه همکاران فرهنگی در اداره کل، شهرستانها، مناطق و مدارس استان است.
وی بیان داشت: مجموعه تعلیم و تربیت چهارمحال و بختیاری در سال جاری نیز بتواند بیش از گذشته در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی گام بردارد.
خدادادی با اشاره به شرایط سخت و امنیتی سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۴ یکی از امنیتیترین سالهای دوران اخیر بود، اما آموزش و پرورش استان توانست علیرغم همه محدودیتها در حوزههای تخصصی خود دستاوردهای بزرگی داشته باشد.
وی افزود: در حوزههای آموزش ابتدایی، متوسطه، پشتیبانی و سایر بخشها اقدامات ارزشمندی انجام شده است که بهزودی در قالب گزارش عملکرد یکساله آموزش و پرورش استان منتشر و در اختیار رسانهها و مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: آموزش و پرورش نهادی فرهنگی و تأثیرگذار است که برای تحقق اهداف خود نیازمند حمایت و هماندیشی با رسانههاست. ظرفیت رسانههای استان بینظیر است و تاکنون نیز یاریگر آموزش و پرورش بودهاند. امیدواریم این همراهی در آینده نیز ادامه یابد تا بتوانیم بیش از گذشته در مسیر توسعه و پیشرفت تعلیم و تربیت گام برداریم.
