۵.۲ میلیون نفر از تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در نشست هماندیشی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، گفت: رویکرد سازمان تأمیناجتماعی به کارفرمایان به عنوان سرمایه مولد کشور و یکی از شرکای اجتماعی این سازمان است؛ امیدواریم با رویکرد تعاملی و هماندیشی با نمایندگان جامعه کارفرمایی به راهکارهایی برای چالشهای این گروه دست یابیم و در جهت تقویت و تحکیم جامعه هدف اقدام شود که بی شک تقویت این حوزه، حمایت از جامعه کارگری و نیروی انسانی را در برخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مشکلات جامعه کارفرمایی صرفا مرتبط با یک نهاد و دستگاه نیست، افزود: موضوعات مرتبط با حوزه کارفرمایان باید به صورت کلان بررسی و راهکار لازم ارائه شود، بخشی از این مشکلات، مسائلی است که از بیرون تحمیل میشود. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمهای فعالیت میکند که به رغم تاثیرپذیری زیاد از فعل و انفعالات اقتصادی و اجتماعی کشور، تاثیری در وقوع آن ندارد، از این رو با تحکیم روابط با شرکای اجتماعی میتوان ضمن جستن راهکارهای لازم به تقویت این نهاد بیمهای به عنوان مقوم تولید و حامی نیروی انسانی اقدام کرد.
سالاری تأکید کرد: به تأمیناجتماعی باید صرفا به عنوان یک سازمان بیمه اجتماعی نگاه کرد و در این چارچوب وظایف مشخصی برای تأمیناجتماعی دیده شده است که تلاش میشود با وجود همه چالشهای پیش رو، در ارائه این خدمات و تحقق ماموریتها خللی پیش نیاید که نقش کارفرمایان در تحقق این امر مهم است و در این رابطه جمع کثیری از آنان همراه و همگام بودهاند که قابل تقدیر است.
وی اضافه کرد: سود سهام شرکتهای سازمان تأمیناجتماعی و شستا مجموعا ۱.۵ درصد درآمدهای سالانه سازمان تامین اجتماعی را تشکیل میدهد.
سالاری افزود: در حال حاضر ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از سازمان تأمیناجتماعی حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و عمده درآمد ما برای تامین این هزینهکرد از طریق وصول حقبیمه از کارفرمایان و نیروی کار صورت میگیرد.
وی در ادامه این نشست به تشریح موضوعات مرتبط با اصلاح قانون مشاغل سختوزیانآور، عناوین شغلی، سن بازنشستگی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، اعلام دستمزد واقعی و دیگر مسائل مطرح شده توسط کارفرمایان پرداخت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: موارد مطرح شده در این نشست هماندیشی به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و تلاش برای حل آنها صورت میگیرد. نتیجه اقدامات مرتبط با مسائل مطرح شده نیز در آینده نزدیک به اطلاع مجمع کارآفرینان ایران و کارفرمایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه برگزاری کارگروه مشترک سازمان تأمیناجتماعی با مجمع کارآفرینان ایران را به صورت جدی پیگیری میکنیم، گفت: این نشستها تعاملی و اقناعی خواهد بود و مسائل طرفین با هم فکری و دیدگاه کارشناسی و با هدف دستیابی به راهکار طرح و بررسی خواهد شد.
