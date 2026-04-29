گلی: اجرای طرح جهادی دامپزشکی در روستای درمن؛واکسیناسیون ۳۹۰۰ رأس دام

روحالله گُلی در گفتگو با خبرنگار مهـر از اجرای طرح جهادی دامپزشکی در روستای محروم «درمن» خبر داد و گفت: این طرح با محور واکسیناسیون دامها و ارتقای آموزشهای بهداشتی دامداران با هدف پیشگیری از بیماریهای مشترک انجام شده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خنداب اظهار کرد: در این برنامه جهادی، اکیپ تخصصی اداره دامپزشکی با حضور در روستای درمن اقدام به واکسیناسیون گسترده دامها و برگزاری دورههای آموزشی کرد که نتیجه آن ارتقای سطح بهداشت و ایمنی دام در منطقه است.
وی با تشریح جزئیات عملیات واکسیناسیون گفت: در این طرح، تعداد ۳ هزار و ۹۰۰ رأس گوسفند علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند که با توجه به سرعت انتشار این بیماری، این اقدام نقش مهمی در مصونسازی گلهها و جلوگیری از خسارتهای احتمالی دارد.
رئیس اداره دامپزشکی خنداب افزود: همچنین ۳۰ قلاده سگ صاحبدار شامل سگهای نگهبان و گله نیز علیه بیماری هاری واکسینه شدند،بیماری هاری یکی از خطرناکترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام محسوب میشود و واکسیناسیون سگها یک گام اساسی در حفظ سلامت عمومی است.
وی با اشاره به بخش آموزشی این طرح تصریح کرد: در جلسات آموزشی، مباحث مربوط به بیماریهای تب برفکی، هاری و تب مالت برای دامداران تشریح شد.
گلی ادامه داد: همچنین روشهای پیشگیری و کنترل بیماریها مانند رعایت بهداشت فردی و محیطی، قرنطینه دامهای تازهخریداریشده، تشخیص علائم اولیه و اهمیت مراجعه سریع به شبکه دامپزشکی مورد تأکید قرار گرفت.
گلی بیان کرد: در این آموزشها همچنین موضوعاتی مانند رعایت زنجیره سرد در نگهداری محصولات خام دامی و مخاطرات مصرف فرآوردههای غیربهداشتی تشریح شد تا دامداران در کنار مراقبت از دام، نسبت به سلامت خانواده و جامعه نیز هوشیار باشند.
رئیس اداره دامپزشکی خنداب با اشاره به دستاوردهای طرح جهادی درمن گفت: اجرای این برنامه باعث شد سطح ایمنی دامهای سبک منطقه به شکل محسوسی افزایش یابد و خطر شیوع بیماری تب برفکی به حداقل برسد، همچنین با واکسیناسیون سگهای صاحبدار، احتمال انتقال بیماری هاری کاهش پیدا کرد و از بروز حوادث انسانی پیشگیری شد.
وی ادامه داد: آموزشهای ارائهشده نیز موجب افزایش آگاهی دامداران در زمینه بیماریها و اصول پیشگیری شد و این مسئله به اصلاح رفتارهای بهداشتی و تقویت همکاری آنها با شبکه دامپزشکی انجامید.
گلی عنوان کرد: این طرح همچنین زمینهساز ارتباط نزدیکتر و اعتماد بیشتر دامداران به خدمات دامپزشکی شد و نشان داد که حضور جهادی و میدانی کارکنان در مناطق محروم تا چه اندازه در ارتقای سطح بهداشت دام و امنیت غذایی مؤثر است.
گُلی ادامه داد:اجرای این طرح جهادی، گامی مؤثر در تحقق اهداف دامپزشکی شهرستان خنداب برای حفظ سلامت دام، افزایش امنیت غذایی و بهبود معیشت دامداران بود و چنین برنامههایی با جدیت ادامه خواهد یافت.
نظر شما