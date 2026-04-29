محمدامین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در حاشیه اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرمایه‌ای داریم به نام مردم که قابل قیمت‌گذاری نیست. تصوری که بعضی‌ها به‌غلط داشتند، در این دو ماه خودش را نشان داد؛ مردمی با تفاوت‌ها با سلیقه‌های متفاوت، اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌های گوناگون پای یک پرچم ایستادند.

وی بیان کرد: چطور نگران تنگه هرمز هستیم، چطور نگران سرمایه‌های هسته‌ای‌مان هستیم، چطور به فکر حفظ موشک‌هایمان هستیم، تمامیت ارضی برای ما مهم است اما هیچ‌کدام از این‌ها به اندازه این سرمایه که امروز به نام مردم در خیابان دیده می‌شود، ارزش ندارد. همه آن‌ها با این پشتوانه معنا پیدا می‌کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با بیان اینکه این مردم را خوب بشناسید همان‌گونه که امام شناخت، همان‌گونه که رهبر شهید شناخت، تصریح کرد: آن‌ها را به تعبیر دیگری تفسیر نکنید. ممکن است در ابراز نظر متفاوت باشند اما پای یک پرچم ایستاده‌اند و این بسیار ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: امشب حضور مردم ایران با همه تفاوت نظرها در تاریخ ایران ماندگار می‌شود. هر وقت یادی از کرامت و عزت شود، این شب‌ها در ذهن ما یادآوری خواهد شد؛شب‌های بزرگی که ملت ایران رقم زدند. در مناسبت‌های مختلف، حتی در سال تحویل در خیابان‌ها حضور داشتند و امشب در میلاد امام رضا (ع)، زندگی و زیست خود را به خیابان آوردند تا بگویند ما در همه حال با این وطن هستیم.

توکلی‌زاده با بیان اینکه این سرمایه قابل قیمت‌گذاری نیست و ارزش بسیار بالایی دارد، متذکر شد: مسئولان باید این را بدانند، تلاش کنند و سقف نظر و اندیشه خود را بالا ببرند.