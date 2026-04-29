واحدهای تولیدی بدون دلیل موجه نباید تعدیل نیرو داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در همایش روز کارگر با گرامیداشت سالروز ولادت امام رضا (ع) و یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، رهبر شهید انقلاب و بهویژه شهدای کارگر، اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی است که صاحبان تریبون و قلم، نقشمحوری کارگران را در جامعه تبیین کنند؛ زیرا بدون کار؛ هیچ حرکت، تلاش و اندیشهای شکل نمیگیرد و باید کشور را به دشمن واگذار کرد.
وی عناصر مختلفی اقتدار کشور و میهن را به نمایش میگذارد که یکی از این بخشها، عرصه کار تولید و تلاش است که استقلال، امنیت و یکپارچگی ما را متبلور میسازد.
امروز قدرت ما در برابر جهانیان آشکار شده است
استاندار لرستان، ادامه داد: دشمن از ابتدا با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ما مخالف بود، رژیم قبلی منابع نفت، فکر و اندیشه کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود؛ ولی امروز بسیاری از نیروهای توانمند دنیا در حوزههای مختلف علوم، انرژیهای نو و...غیرآمریکایی و حتی ایرانی هستند که این امر نشاندهنده نقش کار و تولید ایرانی است.
شاهرخی با بیان اینکه بعد از انقلاب این شرایط تغییر یافت، اظهار کرد: پس از انقلاب، ما نگهبان و ژاندارم آنها در منطقه نشدیم و اجازه ندادیم منابع انسانی و مالی ما را به غارت ببرند و به همین دلیل طی ۴۷ سال به جنگ با ما پرداختند و نقش کارگران در این زمینه بسیار تاریخی است.
وی افزود: ۴۷ سال است که ملت و جامعه کار و تولید ایران باقدرت ایستادگی کرده و امروز قدرت ما در برابر جهانیان آشکار شده است.
آمریکا به یک ابرقدرت مفلوک هذیانگو تبدیل شده است
استاندار لرستان، یادآور شد: مدعیان ابرقدرتی دنیا اظهار میکردند که با حرکت ارتش و ناوهای آنها دیگر کشورها به لرزه درمیآیند؛ ولی پس از ۶۰ روز مقاومت ملت ایران باید از آنها پرسید امروز در کجای معادلات قدرت هستند؟!
شاهرخی، تصریح کرد: امروز آمریکا به یک ابرقدرت مفلوک هذیانگو تبدیل شده و شکست مطلق خورده است، رئیسجمهورش بیش از ۲۰ بار اعلام پیروزی کرده؛ اما هیچ هدفی هدفهایش از جمله فروپاشی، تجزیه، تسلیم هستهای یا حذف قدرت موشکی ایران محقق نشده است و علاوه بر این در تنگه هرمز هم جلوی اقتصادشان را چسبیدهایم.
وی با بیان اینکه این توفیقات به علت حضور مردم و نقش اقشار مختلف بهویژه کارگران است، بیان داشت: دشمن از ابتدا مردم را هدف قرار گرفته بود، اینها میانهای با دموکراسی ندارند، ترور میکنند و سفره مردم را هدف قرار میدهند.
جامعه کارگری و کارفرمایی ما نقشآفرین و مؤثر است
استاندار لرستان، گفت: بااینوجود این مشکلات، نقش کار و کارگر و جامعه کارگری در کشور ما بسیار پررنگ و مؤثر است و این قشر بزرگ مانند سایر رزمندگان دست روی ماشه دارند و در عرصه کار و تولید کنار لانچر هستند.
شاهرخی، تأکید کرد: امروز دشمن از راه اقتصادی، نظامی و محاصره وارد شده که بی شک در این زمینه هم نیز موفق نمیشود.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی ما نقشآفرین و مؤثر است، ادامه داد: این جامعه ۴۷ سال است که در جنگ اقتصادی حضور دارد، دشمن از ابتدا مانع تولید و تکنولوژی و رشد کشور شد و اینها به معنی هدفگیری سفره مردم و معیشت جامعه بوده است.
استاندار لرستان، تصریح کرد: جلوگیری از تجارت آزاد مانع رشد و توسعه کشورها است؛ اما متخصصین ما با توکل بر خدا و انگیزه خود کشور را اداره کردهاند، هرچند کمبودهایی داریم؛ ولی باید دولت و کارفرمایان و کارگران این مشکلات را با همدلی، یگانگی و بههمپیوستگی برطرف کنند.
واحدهای تولیدی بدون دلیل موجه نباید تعدیل نیرو داشته باشند
استاندار لرستان، تصریح کرد: باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم تا سفره مردم رونق یابد و در این میان لازم است دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه هماهنگ، اقدام کنند. نباید به مسائل بخشهای مرتبط از جمله بیمه، درمان و. بیتفاوت باشیم، تأمین اجتماعی و کارفرما و کارگر بههمپیوستهاند و مسائل موجود باید با تعامل و واقعبینی حل شوند.
شاهرخی، تأکید کرد: در این شرایط نباید یکدیگر را متوقف کنیم؛ بلکه باید مراقب یکدیگر باشیم، پرداختن به هم و تعطیلی واحدها، امان دادن به دشمن این است؛ زیرا جنگ فقط جنگ نظامی نیست؛ بلکه جبهه گستردهای بهاندازه مردم ایران دارد.
وی افزود: همه در این جنگ سرباز هستیم، باید نقشآفرینی کنیم و اجازه ندهیم واحدها بدون دلیل موجه؛ تعدیل یا تعطیل کنند و خداینکرده فضای باجگیری و سوءاستفاده از شرایط جنگی ایجاد شود.
استاندار لرستان، تأکید کرد: ساز نامتوازن به معنی همراهی با دشمن است، هر اقدام غیرموجه یا غیرمنطقی که منجر به تعطیلی واحدی شود؛ اقدامی شبیه به بمباران و رفتاری شبیه رفتار دشمن است و قطعاً با چنین رویکردهایی برخورد میشود.
نظر شما