رحمانی: مترو جایگزین تراموا در اورمیه می شود؛ خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس

آیدین رحمانی رضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین برنامهها و اقدامات مدیریت شهری، اظهار کرد: فرآیند عملیات آسفالتریزی در قالب نهضت آسفالت با قدرت ادامه دارد و بهبود کیفیت معابر یکی از اولویتهای اصلی شهرداری در سال جاری است.
وی از اجرای پروژه روگذر مخابرات بهعنوان گرهگشای یکی از نقاط پرترافیک شهر خبر داد و افزود: در کنار این پروژه، اجرای تقاطعهای غیرهمسطح، اصلاحات هندسی و معبرگشاییها برای کاهش ترافیک شهری در دستور کار قرار دارد.
خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید در سال جاری
شهردار ارومیه با اشاره به برنامههای گسترده در حوزه حملونقل عمومی بیان کرد:برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی تلاش داریم تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس که مورد نیاز اورمیه است تامین و نوسازی کنیم .
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، فرهنگ سازی برای استفاده از ناوگان عمومی و نوسازی تاکسیرانی با واردات خودرو از طریق منطقه آزاد ماکو از برنامههای مهم مدیریت شهری است.
اختصاص ۶.۶ همت برای ساماندهی آب های سطحی در ارومیه
رحمانی رضائیه همچنین به جایگزینی مترو به جای تراموای شهری اشاره کرد و گفت: در افق برنامهریزی شده، حملونقل ریلی مترو مهمترین گزینه برای بهبود جابهجایی مسافران در ارومیه خواهد بود.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت آبهای سطحی پرداخت و گفت: اختصاص اعتباری بالغ بر ۶.۶ همت برای پروژه ساماندهی آبهای سطحی، باعث کاهش چشمگیر مشکلات ناشی از بارندگیهای شدید در سطح شهر شده است.
شهردار ارومیه با اشاره به تلاش برای رفع مشکلات سد معبر افزود: در حال بررسی راهکارهای اساسی برای این موضوع هستیم و ایجاد بازارچههای محلهای میتواند نقش مؤثری در ساماندهی دستفروشان داشته باشد. در همین راستا، پنج نقطه از شهر برای ایجاد بازارچههای میوه و ترهبار شناسایی و آمادهسازی شده است.
تاسیس شورای عالی قرآن اولین بار در ارومیه
وی همچنین در ادامه از تأسیس شورای عالی قرآن برای اولین بار در شهرداری ارومیه خبر داد و گفت: این شورا با هدف توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در مجموعه شهرداری شکل گرفته است.
رحمانی رضائیه با اشاره به کاهش منابع مالی و درآمدهای شهرداریها اظهار کرد: کاهش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش شدید قیمتها مشکلات درآمدی جدی برای شهرداریها ایجاد کرده است، با وجود این محدودیتها، تلاش کردهایم خدمات شهری را با توازن کامل در تمامی مناطق ارائه کنیم.
وی افزود: ارومیه بهزودی شاهد اجرای پروژههای کلان سرمایهگذاری خواهد بود و امیدوارم سال ۱۴۰۵ که سال استمرار خدمت است، رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته باشد.
نظر شما