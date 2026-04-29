به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه چهارشنبه در اجتماع «جانفدا برای ایران» با تبریک میلاد ثامن الحجج (ع) گفت: امروز روز شصت و یکم جنگ تحمیلی سوم است و ما روزشمار جنگ را متوقف نکردهایم؛ سکوت میدان نبرد، سکوت عرصه نظامی است، اما میدان حضور ما، میدان عرض اندام و نشان دادن اقتدار یک ایرانیِ اشرفی است.
وی با اشاره به نقش بیبدیل ولایت فقیه در تبدیل تحریمهای ۴۷ ساله به فرصتهایی چون قدرت موشکی و انرژی هستهای تأکید کرد: اگر مردم در عصر اباعبدالله (ع) بودند، عدد یاران ایشان از ۷۲ نفر به دهها میلیون میرسید.
دشمن چشم طمع دارد، اما تنگه هرمز محکم بسته شده است
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه ایران، شیعهخانه امام رضا (ع) است و امروز پس از هزاره باید عالم بفهمد چرا آن حضرت این خطه را مرکز توجه قرار داد، تصریح کرد: دشمنی که ۴۷ سال این ملت را تحریم کرده، تازه ببیند که تنگه هرمز محکم گرفته شده است؛ اروپا و آمریکا دارند کم میآورند، تورم و قیمت انرژی در کشورهایشان بالا رفته، سیاستمدارانشان در هم میریزند و مردمشان به دولتهای خود فشار میآورند.
وی افزود: حاج قاسم عزیزمان میگفت بهترین فرصتها در دل تحریمها نهفته است؛ همین تحریم بود که به ما قدرت موشکی، توان هستهای و ایستادگی در عرصههای گوناگون داد.
نسل عاشورایی که مرگ را احلی من العسل میداند
اختردانش با اشاره به شهدای نوجوان جنگ تحمیلی سوم، گفت: در مدرسه شجره طیبه میناب، پسربچهای به نام ماکان داریم که مسعودالاثر شد و تنها یک لنگه لباس از پیکرش ماند، اما تمام ایران داغدار او شد و از او درس شجاعت گرفت.
وی با یادآوری رشادتهای دفاع مقدس افزود: حسین فهمیده، همان طفل ۱۳ سالهای که حضرت امام او را رهبر خود معرفی کردند، وقتی تانک دشمن میآمد، نارنجک به کمر بست؛ بچههای ما معرفت دارند، در میدان نبرد ابتدا امام خود را میشناسند و سپس از قوت بازویشان میگویند. همانگونه که قاسم بن الحسن (ع) در کربلا فرمود: «الموت احلی من العسل».
«لبیک یا خامنهای» شعار مردم است؛
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در پایان با تأکید بر نقش ولایت فقیه در هدایت انقلاب، خاطرنشان کرد: اگر مردم پشتیبان ولایت باشند، هیچ آسیبی به مملکت نمیرسد و شعار امروز مردم همان «لبیک یا خامنهای» است.
وی به نقل از یک ستارهشناس آمریکایی گفت: ایرانیان روحیه سلحشوری دارند؛ هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید، مگر آنکه توان دریافت پاسخ محکم او را داشته باشید.
اختردانش تصریح کرد: دختران ما شیرزن هستند؛ گردانهای اسلحهبهدست زنان و دختران آیندهساز را به میدان بیاورید، دشمن کم میآورد. ما از ارباب بیکفن، اباعبدالله الحسین (ع) یاد گرفتهایم که هرگز زیر بار ظلم و زور نرویم.
