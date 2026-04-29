۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۱۱

آیت‌الله حسینی‌بوشهری با آیت‌الله سبحانی دیدار کرد

آیت‌الله حسینی‌بوشهری با آیت‌الله سبحانی دیدار کرد

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نایب‌ رئیس مجلس خبرگان رهبری با آیت‌الله سبحانی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی‌بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نایب‌ رئیس مجلس خبرگان رهبری با حضرت آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار آیت‌الله حسینی بوشهری گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارائه داد.

حضرت آیت‌الله سبحانی هم پس از استماع گزارش رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رهنمودها و توصیه‌هایی ارائه کردند.

کد مطلب 6815706

