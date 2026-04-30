به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این مراسم، سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه موسیقی ارتش نواخته شد و حاضران، به احترام بزرگترین پرچم ایران در منطقه عباس‌آباد تهران، رو به سوی آن پرچم کرده و با سلام نظامی، ادای احترام کردند.

سپس ورزشکاران به اجرای حرکات گروهی پرداختند و در ادامه با ضرب و زنگ مرشد نیز همراه شده و به انجام حرکات ورزشی پرداختند.

در پایان نیز از پدر شهید حسین جعفری – رزمی‌کاری که در ۱۷ سالگی و در پی حملات ددمنشانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جهانخوار به شهادت رسیده بود - تجلیل شد.

این رویداد با حضور مسئولین شهری و شکوری از جمله سوده نجفی عضو شورای اسلامی شهر تهران، جعفری معاون وزیر آموزش و پرورش، امیدی رئیس تربیت بدنی کل ارتش، خلیلی رئیس فدراسیون همگانی، کلانتری ومرزوقی؛ به ترتیب معاون همگانی و مدیر کل بانوان وزارت ورزش و جوانان، مرجان میرزایی و احمد بهشتی؛ به ترتیب معاونین ورزش بانوان و آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران و جمعی از مدیران مناطق ۲۲ گانه شهرداری برگزار شد.

درحاشیه این برنامه، مرجان میرزایی معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت بالای ورزش شهروندی پایتخت گفت: ما در سطح شهر تهران بیش از هزار ایستگاه ورزش شهروندی داریم که توسط سازمان ورزش شهرداری اداره می‌شود. از این تعداد، حدود ۷۰۰ ایستگاه مختص بانوان و حدود ۳۵۰ ایستگاه ویژه آقایان است.

وی افزود: جمعیت ۱۰ هزار نفری حاضر در پل طبیعت، تنها ۱۰ درصد ورزشکاران ما را تشکیل می‌دهد که نشان از عظمت این شبکه ورزش همگانی در پایتخت دارد. ظرفیتی که در مسیر ایجاد نشاط و قوام اجتماعی به کار گرفته می‌شود.

احمد بهشتی معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران در حاشیه این رویداد اظهار داشت: در روزهایی که آتش‌بس شکننده داریم، این همایش بزرگ نشان داد تهران در اوج پویایی و انسجام قرار دارد و مردم و ورزشکاران همیشه در میدان حاضرند.

وی یادآورشد: سلامت، شادابی، همدلی و انسجام اجتماعی؛ بزرگترین دستاوردهای ورزش شهروندی هستند و رسالت سازمان ورزش هم ترویج و توسعه ورزش برای دستیابی به این اهداف است. امیدواریم در سال جاری نیز همچون سنوات گذشته، با همت و مشارکت تمام شهروندان گام‌هایی ارزشمند در این مسیر برداریم.