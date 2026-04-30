تحول در نظام آماری کشور با سرشماری ۱۴۰۵؛تاکید بر تصمیم گیری داده محور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی ظهر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی با گرامیداشت ایام میلاد امام رضا(ع) و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: آمار، اساس برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است و بدون داده‌های دقیق، امکان اتخاذ تصمیمات صحیح وجود ندارد.

وی با قدردانی از همکاری استاندار و مجموعه مدیریتی استان در حوزه آمار افزود: خراسان جنوبی از استان‌های فعال در تعامل با مرکز آمار است و این همکاری زمینه‌ساز ارتقای کیفیت داده‌ها و تصمیم‌سازی‌ها خواهد بود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ گفت: این سرشماری یک نقطه تحول در نظام آماری کشور است، چراکه حرکت از روش‌های سنتی به سمت روش‌های نوین و ثبتی‌مبنا را دنبال می‌کند و در صورت اجرای موفق، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات گسترده در سایر طرح‌های آماری شود.

گودرزی با بیان اینکه سالانه ده‌ها طرح آماری در کشور اجرا می‌شود، ادامه داد: برای پاسخگویی به نیازهای جدید، ناگزیر به استفاده از روش‌های نوین آماری هستیم تا بتوانیم داده‌های دقیق‌تر و به‌روزتری در اختیار مدیران قرار دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت تولید آمار در حوزه‌های مغفول مانند صنایع‌دستی، گردشگری و اقتصاد دانش‌بنیان افزود: توسعه این حوزه‌ها نیازمند داده‌های دقیق است و مرکز آمار آمادگی دارد در این زمینه‌ها همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای سرشماری پیش‌رو خبر داد و گفت: این حمایت‌ها نشان‌دهنده اهمیت نظام آماری در سطح کلان کشور است.

گودرزی با اشاره به اجرای مرحله آزمایشی سرشماری در برخی استان‌ها افزود: خراسان جنوبی در این مرحله عملکردی فراتر از انتظار داشته و این موضوع نویدبخش اجرای موفق سرشماری در آبان ۱۴۰۵ است.

وی با تأکید بر استقلال مرکز آمار ایران تصریح کرد: خط قرمز این مرکز، تولید و انتشار آمار واقعی و مبتنی بر داده‌های میدانی است و تحت تأثیر فشارها، تغییری در ارقام ایجاد نخواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه برخی اختلاف برداشت‌ها از آمار ناشی از تفاوت در درک شاخص‌هاست، گفت: لازم است توضیحات کارشناسی درباره نحوه محاسبه شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و بیکاری برای مدیران و افکار عمومی ارائه شود.

گودرزی در ادامه از رویکرد جدید این مرکز برای تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خبر داد و افزود: تلاش شده از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران برای حل مسائل آماری کشور استفاده شود و در همین راستا برخی موضوعات به دانشگاه‌های استان‌ها واگذار شده است.

وی همچنین از آمادگی مرکز آمار برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در تولید داده‌های تخصصی خبر داد و گفت: در صورت ارائه درخواست از سوی دستگاه‌ها، امکان طراحی و اجرای طرح‌های آماری متناسب با نیاز هر بخش وجود دارد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به امکان اجرای طرح‌های آماری استانی در کنار طرح‌های ملی افزود: از امسال این ظرفیت ایجاد شده که استان‌ها بتوانند متناسب با مسائل خاص خود، طرح‌های آماری ویژه‌ای را با همکاری مرکز آمار اجرا کنند.

گودرزی در پایان با قدردانی از میزبانی مسئولان خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: با تلاش مدیران و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، این استان به جایگاه بالاتری در شاخص‌های توسعه‌ای دست یابد.