به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر پنجشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت تصمیمگیری مبتنی بر داده اظهار کرد: امروز آمار، پایه و اساس مدیریت است و هرجا کار بر مبنای داده و تحلیل علمی پیش رفته، موفقیت حاصل شده است.
وی با بیان اینکه شورای برنامهریزی، اتاق فکر توسعه استان است، افزود: تأکید ما بر حضور مؤثر مدیران و تصمیمسازی دقیق در این شورا بوده و نتایج آن را در شاخصهای اقتصادی استان میبینیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت شاخصهای کلان گفت: نرخ بیکاری استان حدود ۴.۴ درصد و پایینتر از میانگین کشور است و در حوزه کنترل تورم نیز طی ماههای اخیر، جزو استانهای برتر بودهایم.
هاشمی ادامه داد: در حوزه مطالبات کارگری نیز با همراهی دستگاههای نظارتی و اجرایی، بخش عمدهای از معوقات پرداخت شده و استان کمترین چالش را در این بخش داشته است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر خراسان جنوبی تصریح کرد: این استان یک «گنج پنهان» در حوزههای معدن، کشاورزی و گردشگری است؛ بهگونهای که از ۷۴ ماده معدنی کشور، بیش از ۵۲ ماده در این استان وجود دارد و حدود ۸۲۰ معدن شناسایی شده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به توانمندیهای گردشگری افزود: بیش از هزار اثر ثبتشده، ۲۶۰۰ اثر شناساییشده و ۱۰ اثر ثبت جهانی، نشاندهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است که نیازمند معرفی و سرمایهگذاری بیشتر است.
هاشمی در بخش کشاورزی نیز گفت: خراسان جنوبی رتبه نخست تولید زرشک در جهان را دارد و در تولید زعفران و عناب نیز جزو استانهای برتر کشور است و ۷۵ هزار بهرهبردار در این بخش فعالیت دارند.
وی با اشاره به ظرفیت انرژیهای نو بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، بیش از ۱۱۰ مگاوات برق خورشیدی در استان به شبکه سراسری متصل شده و این حوزه میتواند پیشران توسعه آینده باشد.
استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از ناشناخته ماندن ظرفیتهای استان گفت: با وجود این توانمندیها، خراسان جنوبی آنگونه که باید معرفی نشده و لازم است در سطح ملی توجه بیشتری به این استان شود.
هاشمی در پایان با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد امور خاطرنشان کرد: مردم همواره در صحنه بودهاند و مدیران باید با رویکرد خدمتمحور، قدردان این همراهی باشند و در مسیر رفع مشکلات، بیش از گذشته تلاش کنند.
