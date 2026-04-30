به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر پنج شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به نقش آمار در تبیین تحولات اقتصادی اظهار کرد: شاخص‌های آماری به‌خوبی نشان‌دهنده روند رو به بهبود خراسان جنوبی در حوزه‌هایی مانند تورم،اشتغال، مشارکت اقتصادی و تحقق برنامه‌های اقتصادی است.

وی افزود: در آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده، خراسان جنوبی در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات زیرساختی در حوزه داده و اطلاعات ادامه داد: تهیه اطلس جامع سرمایه‌گذاری استان با همکاری دستگاه های ذی ربط، یکی از اقدامات مهم در مسیر توسعه اقتصادی بوده که شامل ۱۴۳ لایه اطلاعاتی است.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت تلفیق داده‌ها گفت: اگر بتوانیم میان اطلس جامع سرمایه‌گذاری و اطلاعات جمعیتی پیوند برقرار کنیم، امکان تعمق، تحلیل دقیق‌تر و هدفمندتر برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی در بستر جغرافیایی و جمعیتی معنا پیدا می‌کند و بدون شناخت دقیق از پراکنش جمعیت و ظرفیت‌های هر منطقه، برنامه‌ریزی اثربخش امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت طراحی داشبوردهای مدیریتی افزود: ایجاد یک داشبورد جامع از اطلاعات شهرستان‌ها می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی، جمعیتی و سرمایه‌گذاری استان ارائه دهد و به مدیران در سیاست‌گذاری کمک کند.

ذاکریان خاطرنشان کرد: اطلس جامع سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص، مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفته و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر و بهره‌گیری از تحلیل‌های داده‌محور، بتوان چشم‌انداز روشنی برای افق آینده اقتصادی خراسان جنوبی ترسیم کرد.