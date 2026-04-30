به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای قرارگاه رسانه‌ای سفر، با اشاره به جایگاه خطیر رسانه‌ها در شرایط کنونی، اظهار کرد: فعالیت رسانه‌ای صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه امانتی است که باید با تقوا، دقت و صداقت همراه باشد تا بتواند در جان و روح مخاطب اثرگذار شود.



وی با بیان اینکه تقوا باید به‌عنوان یک ملکه در وجود فعالان رسانه‌ای نهادینه شود، افزود: اگر این ویژگی در رفتار و عملکرد رسانه‌ای تثبیت نشود، زمینه لغزش‌ها و انحرافات فراهم خواهد شد و این امر می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.



آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اهمیت ایمان در کنار تقوا برای اصحاب رسانه تصریح کرد: روایت‌ها، گزارش‌ها و تولیدات رسانه‌ای اعم از مکتوب، صوتی و تصویری باید آراسته به حقیقت و به دور از هرگونه خدشه و تحریف باشد و این مهم، هم مسئولیت و هم افتخار رسانه‌ها در نظام جمهوری اسلامی است.



امام جمعه قم با اشاره به شرایط جنگ رسانه‌ای و تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، خاطرنشان کرد: در مقاطعی که جریان‌های متخاصم درصدد پوشاندن حقیقت و ارائه تصویر وارونه از واقعیت بودند، این اصحاب رسانه کشور بودند که در خط مقدم ایستادند و با روایت دقیق، هیمنه پوشالی تبلیغات دشمن را در افکار عمومی فرو ریختند.



وی ادامه داد: نقش رسانه‌ها در ثبت لحظات ماندگار و بازنشر پیام اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه در مقاطع حساس، نقشی بی‌بدیل و راهبردی بوده و این مسیر همچنان باید با قوت ادامه یابد.



آیت‌الله سعیدی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین افزود: یکی از وظایف اساسی رسانه‌ها، ارائه خوراک فکری صحیح به جامعه است و نمی‌توان بدون دقت و مسئولیت‌پذیری، محتوایی را در اختیار مردم قرار داد، چرا که مخاطبان، امانت‌داران این پیام‌ها هستند.



وی با استناد به آموزه‌های دینی و تأکید بر مسئولیت اجتماعی خبرنگاران، بیان کرد: کسانی که برای مردم خبر تولید می‌کنند، باید نسبت به مخاطبان خود شناخت و تعهد داشته باشند و در قبال اثرگذاری پیام خود پاسخگو باشند.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای رسانه، تصریح کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در مسیر حقیقت‌گویی جان خود را فدا کردند، نمونه‌های برجسته‌ای از مجاهدت در عرصه اطلاع‌رسانی هستند و مسیر آنان باید تداوم یابد.



وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، گفت: رسانه‌های متعهد و انقلابی با تکیه بر تقوا، صداقت و مسئولیت‌پذیری، می‌توانند به‌عنوان پاسداران حقیقت در میدان جنگ نرم ایفای نقش کرده و زمینه تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی را فراهم کنند.