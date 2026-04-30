  1. استانها
  2. قم
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در بازنشر پیام اقتدار ایران اسلامی دارند

رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در بازنشر پیام اقتدار ایران اسلامی دارند

قم- امام جمعه قم گفت: نقش رسانه‌ها در ثبت لحظات ماندگار و بازنشر پیام اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه در مقاطع حساس، نقشی بی‌بدیل و راهبردی بوده و این مسیر همچنان باید با قوت ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای قرارگاه رسانه‌ای سفر، با اشاره به جایگاه خطیر رسانه‌ها در شرایط کنونی، اظهار کرد: فعالیت رسانه‌ای صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه امانتی است که باید با تقوا، دقت و صداقت همراه باشد تا بتواند در جان و روح مخاطب اثرگذار شود.

وی با بیان اینکه تقوا باید به‌عنوان یک ملکه در وجود فعالان رسانه‌ای نهادینه شود، افزود: اگر این ویژگی در رفتار و عملکرد رسانه‌ای تثبیت نشود، زمینه لغزش‌ها و انحرافات فراهم خواهد شد و این امر می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اهمیت ایمان در کنار تقوا برای اصحاب رسانه تصریح کرد: روایت‌ها، گزارش‌ها و تولیدات رسانه‌ای اعم از مکتوب، صوتی و تصویری باید آراسته به حقیقت و به دور از هرگونه خدشه و تحریف باشد و این مهم، هم مسئولیت و هم افتخار رسانه‌ها در نظام جمهوری اسلامی است.

امام جمعه قم با اشاره به شرایط جنگ رسانه‌ای و تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، خاطرنشان کرد: در مقاطعی که جریان‌های متخاصم درصدد پوشاندن حقیقت و ارائه تصویر وارونه از واقعیت بودند، این اصحاب رسانه کشور بودند که در خط مقدم ایستادند و با روایت دقیق، هیمنه پوشالی تبلیغات دشمن را در افکار عمومی فرو ریختند.

وی ادامه داد: نقش رسانه‌ها در ثبت لحظات ماندگار و بازنشر پیام اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه در مقاطع حساس، نقشی بی‌بدیل و راهبردی بوده و این مسیر همچنان باید با قوت ادامه یابد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین افزود: یکی از وظایف اساسی رسانه‌ها، ارائه خوراک فکری صحیح به جامعه است و نمی‌توان بدون دقت و مسئولیت‌پذیری، محتوایی را در اختیار مردم قرار داد، چرا که مخاطبان، امانت‌داران این پیام‌ها هستند.

وی با استناد به آموزه‌های دینی و تأکید بر مسئولیت اجتماعی خبرنگاران، بیان کرد: کسانی که برای مردم خبر تولید می‌کنند، باید نسبت به مخاطبان خود شناخت و تعهد داشته باشند و در قبال اثرگذاری پیام خود پاسخگو باشند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای رسانه، تصریح کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در مسیر حقیقت‌گویی جان خود را فدا کردند، نمونه‌های برجسته‌ای از مجاهدت در عرصه اطلاع‌رسانی هستند و مسیر آنان باید تداوم یابد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، گفت: رسانه‌های متعهد و انقلابی با تکیه بر تقوا، صداقت و مسئولیت‌پذیری، می‌توانند به‌عنوان پاسداران حقیقت در میدان جنگ نرم ایفای نقش کرده و زمینه تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی را فراهم کنند.

کد مطلب 6816056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها