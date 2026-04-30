تجلیل از کارگران نمونه کردستان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سیوهفتمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه و گروههای کار و واحدهای نمونه کارگری استان کردستان بعدازظهر پنجشنبه با حضور مسئولان استانی، کارگران و کارفرمایان در سنندج برگزار شد؛ مراسمی که در آن ضمن تجلیل از تلاشهای جامعه کارگری، بر ضرورت ارتقای مهارت، بهبود معیشت و تقویت فرهنگ کار تأکید شد.
در این مراسم، از تعدادی از کارگران نخبه و واحدهای نمونه کارگری استان کردستان تقدیر شد. این جشنواره با هدف قدردانی از نقشآفرینان عرصه تولید و ارتقای فرهنگ کار در جامعه برگزار شد و مورد استقبال فعالان حوزه کار و تولید قرار گرفت.
کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان، در این مراسم با تأکید بر نقش مشترک کارگران و کارفرمایان در پیشبرد اهداف اقتصادی اظهار کرد: کارفرمایان و کارگران مکمل یکدیگر هستند و هیچکدام بدون دیگری نمیتوانند چرخه تولید را به حرکت درآورند.
ارسلان ازهاری با اشاره به جایگاه والای کار در آموزههای دینی افزود: پیامبر اکرم (ص) دست کارگران را بوسیدهاند که این موضوع نشاندهنده ارزش والای کار و تلاش در فرهنگ اسلامی است.
ضرورت مهارتآموزی و بهروزرسانی دانش کارگران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت آموزشهای مهارتی گفت: دستگاههای متولی از جمله ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارهکل فنی و حرفهای باید آموزشهای مهارتی را در اولویت قرار دهند.
ازهاری افزود: با توجه به تغییر سریع نیازهای بازار، لازم است دانش و مهارت کارگران بهروز شود، چرا که بسیاری از مشاغل سنتی در حال تغییر هستند و باید به سمت حرفههای جدید حرکت کرد.
ایمنی، معیشت و رفاه کارگران در اولویت باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ایمنی در محیط کار گفت: توجه به ایمنی کارگران از ضروریات اساسی در واحدهای تولیدی است و باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
ازهاری همچنین بر ضرورت توجه به معیشت کارگران تأکید کرد و افزود: واحدهای تولیدی در چارچوب قانون باید علاوه بر حقوق مصوب، به بهبود شرایط معیشتی کارگران نیز توجه داشته باشند.
وی همچنین خواستار تسریع در تکمیل مجموعههای رفاهی و ورزشی کارگران در سنندج شد.
تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید در شرایط بحران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و بحرانهای اخیر اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تلاش شد تا مردم در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشوند و این موضوع با همکاری دستگاههای اجرایی بهخوبی مدیریت شد.
وی افزود: واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان این شرایط شناسایی شدهاند و گزارش آنها به مراجع ذیربط ارسال شده است. همچنین موضوع تأمین مواد اولیه و مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی نیز در دستور کار قرار دارد.
