پاپ یک مهاجر غیرقانونی سابق را مسئول کلیسای آمریکا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شبکه «فاکس نیوز» اعلام کرد که پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، یک مهاجر سابق غیرقانونی را به عنوان رئیس یکی از اسقف‌نشین‌ها در آمریکا منصوب کرد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که به دنبال تشدید تنش‌های منطقه‌ای، رویارویی لفظی پاپ و ترامپ به یکی از محورهای مهم بحث در فضای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شد.

این تقابل، فراتر از یک مجادله شخصی، در بستری شکل گرفت که مسئله جنگ، عدالت و نحوه مواجهه با ملت‌های مورد تهاجم، به پرسشی جدی در افکار عمومی جهان بدل شد.

ترامپ در آخرین اظهارنظر خود به شبکه سی بی اس نیوز آمریکا گفت: هیچ برنامه‌ای برای تماس تلفنی با پاپ لئو ندارم.

در حالی که پاپ اعلام کرده بود که نقش سیاسی ایفا نمی کند، ترامپ وی را به دخالت در سیاست متهم کرد و مدعی شد: به نظرم، او [پاپ] نباید در سیاست دخالت کند.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که پاپ لئو چهاردهم در واکنش به هجمه ترامپ علیه وی گفت: من با وجود حملات لفظی ترامپ به محکوم کردن جنگ ادامه می دهم.

وی اضافه کرد: من نقش سیاسی ایفا نمی کنم و تمایلی هم ندارم وارد بحث و جدل با ترامپ شوم.

ترامپ پیش از این در سخنانی توهین آمیز گفته بود که از پاپ متنفر است و برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد!

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپ از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کند.

پاپ همچنین پیش از این تهدیدات ترامپ علیه تمدن ایران را غیر قابل قبول دانسته بود.