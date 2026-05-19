مرگ و مفقودی بیش از ۶۳ هزار مهاجر از سال ۲۰۱۴ تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آرتور ارکن، مدیر منطقهای اروپا و آسیای مرکزی در سازمان بینالمللی مهاجرت سازمان ملل گفت از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۶۳ هزار مهاجر در تلاش برای رسیدن به مقصد خود جان باخته یا مفقود شدهاند.
بر اساس دادههای این سازمان، شمار قابل توجهی از افراد از طریق کانالهای غیرقانونی و خطرناک مهاجرت میکنند که آنها را در برابر استثمار، قاچاق انسان و خشونت آسیبپذیر میکند.
دخالت قدرت های فرامنطقه ای در امور کشورهای مستقل به ویژه در منطقه غرب آسیا و آفریقا موجب گسترش جنگ و ناامنی در کشورهای مختلف شده است.
کارشناسان، دخالت آمریکا و ایجاد گروه های افراطی مثل داعش را یکی از عوامل ناامنی در منطقه غرب آسیا و افزایش مهاجرت از این منطقه ارزیابی کرده اند.
