۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

هیل: اکثر آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با ایران اشتباه بوده است

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند، جنگ با ایران از سوی دولت آمریکا اشتباه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه هیل، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، اکثر آمریکایی‌ ها معتقدند که استفاده ارتش این کشور از جنگ علیه ایران یک اشتباه بوده است. نظرسنجی واشنگتن پست-ای‌بی‌سی نیوز-ایپسوس که این هفته (به وقت محلی) منتشر شد، نشان داد که ۶۱ درصد از پاسخ‌ دهندگان آمریکایی گفته‌ اند که معتقدند دولت ترامپ از آغاز عملیات نظامی خود، در اواخر ماه فوریه اشتباه کرده است.

هیل افزود: تنها ۳۶ درصد از پاسخ‌ دهندگان گفتند که این اقدام «تصمیم درستی» بوده است. این نظرسنجی‌ ها خاطرنشان کردند که این اعداد، مشابه نظرسنجی‌ های عمومی در مورد جنگ‌ های عراق و ویتنام است. اکثر پاسخ‌ دهندگان به این نظرسنجی گفتند که (رژیم) اسرائیل، نفوذ «بیش از حدی» بر تصمیم پنتاگون برای ورود به این جنگ داشته است.

