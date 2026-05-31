حمله دوباره ترامپ به پاپ به خاطر مخالفت با جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان و براندون جانسون شهردار شیکاگو به دلیل دیدارشان در واتیکان انتقاد کرد و گفت کسی باید به پاپ توضیح میداد که شهردار شیکاگو فردی بیفایده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «کسی باید برای پاپ توضیح دهد که شهردار شیکاگو بیفایده است و ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند!» او در این پیام تصاویری از دیدار جانسون با پاپ را نیز بازنشر کرد. در این تصاویر، شهردار شیکاگو یک پرچم کوچک این شهر را به پاپ هدیه میدهد و هر دو در حالی دیده میشوند که یک کلاه تیم بیسبال شیکاگو کابز را در دست دارند؛ این در حالی است که پاپ لئو چهاردهم بهعنوان هوادار تیم وایت ساکس شناخته میشود.
اظهارات ترامپ به تنشهای پیشین او با پاپ دامن زده است. رئیسجمهوری آمریکا پیشتر نیز از انتقادهای پاپ نسبت به جنگ ایران و مواضع او درباره مهاجرت و مسائل اجتماعی انتقاد کرده و گفته بود نمیخواهد پاپی داشته باشد که تصور کند ایران میتواند به سلاح هستهای دست یابد. ترامپ همچنین از مخالفت پاپ با برخی سیاستهای دولت آمریکا، از جمله اقدامات نظامی و مهاجرتی، انتقاد کرده بود.
در مقابل، پاپ لئو پیشتر اعلام کرده بود که از دولت ترامپ هراسی ندارد و همچنان درباره پیامهای انجیل و مسائل انسانی با صراحت سخن خواهد گفت. دیدار او با براندون جانسون در واتیکان عمدتاً بر موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، مهاجرت، حمایت از اقشار آسیبپذیر و همکاریهای بشردوستانه متمرکز بود.
شهردار شیکاگو نیز در واکنش به اظهارات ترامپ اعلام کرد که شهروندان شیکاگو از «جنگ» ترامپ علیه ایران خسته شدهاند و سیاستهای او زندگی خانوادههای کارگر را دشوارتر کرده است.
