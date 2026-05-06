به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، پاپ لئو چهاردهم روز سه‌شنبه پیش از سفر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به واتیکان به حملات لفظی دونالد ترامپ علیه خود واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد: مأموریت کلیسای کاتولیک تبلیغ انجیل و موعظه گری برای تحقق صلح است. اگر کسی می‌خواهد از من به خاطر تبلیغ انجیل انتقاد کند بگذارید صادقانه این کار را انجام دهد. فقط امیدوارم که به حرف من گوش دهند.

اتخاذ مواضع ضد جنگ از سوی پاپ به ویژه در خصوص تجاوز به ایران باعث برانگیختن خشم ترامپ شده است. ترامپ به تازگی توهم تکراری سلاح هسته ای را به بهانه ای برای موضع گیری علیه ایران و پاپ تبدیل کرده است. وی پیشتر نیز گفته بود، به پاپی که با سیاست‌های او مخالف باشد نیازی ندارد. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا نیز این اظهارات ترامپ را غیرقابل قبول توصیف کرده بود.

پاپ پیش از این چندین بار از اقدامات خصمانه آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده و تهدیدات واشنگتن را غیرقابل قبول توصیف کرده بود.

قرار است روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به واتیکان سفر کند.

پاپ واتیکان پیشتر تاکید کرده بود: نمی توانم از جنگ حمایت کنم.

در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، رویارویی لفظی بین پاپ لئوچهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به یکی از محورهای مهم بحث در فضای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

این تقابل، فراتر از یک مجادله شخصی، در بستری شکل گرفته که مسئله جنگ، عدالت و نحوه مواجهه با ملت‌های مورد تهاجم، به پرسشی جدی در افکار عمومی جهان بدل شده است.