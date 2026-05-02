چه تدبیری به تجاوزگری آمریکا به ایران برای مدتی طولانی پایان می دهد؟

یادداشت مهمان-محمدجواد سلمان‌پور، معاون سابق بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان:چهار پیام رهبری از اسفند ماه تا کنون، دو نقطه مشترک دارد و دو راهبرد مهم ترسیم و تکرار شده است.

یکی از این دو راهبردها، بسیار روشن و مورد اجماع و پیگیری است و آن "مدیریت ایران بر تنگه هرمز بر اساس رژیم حقوقی جدید! "، اما راهبرد دوم که به نظر میرسد بسیار مهمتر از مدیریت تنگه هرمز است، "اطمینان بخشی به ‌کشورهای حاشیه خلیج فارس و همراه کردن آنان با جمهوری اسلامی " است.

حتی رهبری در پیام دوم، نقاطی که دستگاه دیپلماسی برای رسیدن به هدف آن راهبرد، باید بر آنها متمرکز بشود، ذکر کردند. در پیام چهارم، بجای حاکمان کشورهای منطقه، ملت های آنان را مورد خطاب قرار دادند و خطوطی که دستگاه تبلیغاتی و نخبگان ما در جهت تحقق هدف راهبرد، باید دنبال کنند، به دست دادند، در عین حال عجیب تر از تکرار یک راهبرد در این چهار پیام، غفلتی است که نسبت به آن به نظر میرسد.

قطعا اگر این راهبرد نشدنی بود، رهبری این همه تکرار، اصرار و تاکید نمیکردند.

رهبر انقلاب در اولین پیام خطاب به همسایگان جنوبی فرمودند: ... باز تکرار میکنم، نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیاندازد، برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه با همه همسایگان آمادگی کامل دارد

رهبری برای بار دوم در پیام نوروزی فرمودند: " آنچه بنده در بیانیه نخستین در مورد دیدگاه و سیاست نظام در باب مراوده با کشورهای همسایه ذکر کردم، امری جدی و واقعی است، ما جدا از عنصر همسایگی، عناصر معنوی دیگری که در صدر همه اشتراک در تدین به دین مبین اسلام است و همچنین وجود مشاهد مشرفه .... و حضور ایرانیان ساکن ... قومیت مشترک..... منافع راهبردی مشترک ... که هر یک میتواند به تنهایی تحکیم کننده روابط حسنه باشد، سراغ داریم.

رهبر انقلاب در پیام سوم، به مناسبت چهلم قائد شهید، از کشورهای منطقه خواستند: "به همسایگان جنوبی ایران میگویم ... ما هنوز منتظر واکنش مناسبی از سوی شما هستیم تا برادری و خیرخواهی خود را به شما نشان دهیم. این صورت نمیگیرد مگر با اِعراض شما از مستکبرین"

در چهارمین پیام به مناسبت روز ملی خلیج فارس فرمودند: به حول و قوّه الهی آینده‌ی درخشان منطقه‌ی خلیج فارس، آینده‌ای بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگان‌مان در پهنه‌ی آبی خلیج فارس و دریای عمان «هم‌سرنوشت» هستیم.

عجیب است که رهبری که از تکرار حرف اجتناب می ورزند، چرا روی یک راهبرد پی در پی تاکید می کنند؟

اگر تحقق آن محال بود، تکرار و اصرار چرا ؟

متاسفانه از دستگاه دیپلماسی و اقشار موثر، تلاش درخوری برای تحقق این راهبرد مشاهده نشده است.اطاعت از رهبری اقتضا میکند که تمام ظرفیتها پای کار بیایند، دیپلماسی فعال، علمای حوزه، نخبگان دانشگاه، رسانه و خصوصا مردم وارد میدان بشوند و یک تلاش همه جانبه در حوزه های مختلف صورت بگیرد. مثلا: با دیپلماسی فعال کشورهای روسیه، چین، عراق، پاکستان و عمان را وارد میدان کرد، تا ضمن تماس با حُکام کشورهای منطقه، به آنان اطمینان بدهند که رویگردانی از آمریکا برای تامین امنیتشان، عاقلانه است و منافع آنان را تامین میکند و نه تنها آسیبی به حاکمیت آنان وارد نمیکند، بلکه باعث می شود که ملت خودشان را بازیابی کنند و پشتوانه خود قرار دهند.

نخبگان وارد میدان شوند و با تماس با نخبگان دانشگاهی این کشورها، استدلال کنند که منافع آنها در پاسخ مثبت به درخواست رهبری است‌رسانه ها وارد میدان شوند و نقش مهم خود را در تحریک حکام و مردم آنان برای اجابت دعوت رهبری، ایفا کنند.

مردم در حضور شبانگاهی خود بخشی از شعارها را در جهت دعوت مردم آن کشورها به اِعراض از آمریکا و اتحاد با ملت ایران، قرار بدهند.علمای قم و نجف وارد عرصه شده و با تماس با علمای این کشورها، از آنان بخواهند که سراغ مردم و حکام کشور خود بروند و آنان را برای رویگردانی از آمریکا و تشکیل اتحاد با ایران اقدام کنند.

تحقق راهبرد رهبری در مورد کشورهای خلیج فارس، مهمترین پیروزی است و دومینوی فتح برای اسلام و مسلمین را به دنبال دارد و ما را به تحقق اهداف راهبردی امام خمینی، امام خامنه ای و رهبر معظم انقلاب نزدیک میکند.

با اِعراض کشورهای منطقه از آمریکا و تحقق خواست رهبری دیگر نیاز به مذاکره با آمریکا نیست. نباید نگران حمله مجدد آمریکا به ایران یا تجاوز اسراییل به لبنان بود. دیگر نباید نگران تحریمهای اقتصادی آمریکا بود. باید کشورهای حاشیه خلیج فارسب را با ایران همراه کرد.

اگرچه مدیریت ایران بر تنگه هرمز ابرقدرتی ایران را تثبیت میکند و میتوان خسارت جنگ را از این طریق جبران کرد، اما آمریکا را مایوس نمیکند و به جنگ برای مدتی طولانی پایان نمی دهد.

آنچه میتواند آمریکا را کاملا مایوس کند، همراه شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران و تکیه آنان به ایران در تامین امنیت، هست.