۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

جایگاه دومی سینا موحد در رقابت‌های شطرنج جام آزاد باکو

رقابت های شطرنج بین المللی جام آزاد باکو در حالی پیگیری می شود که استاد بزرگ سینا موحد در رده دوم جدول ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور چهارم رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جام آزاد باکو Baku Open ۲۰۲۶، استاد بزرگ سینا موحد با کسب سه پیروزی و یک تساوی و مجموع ۳.۵ امتیاز، در جایگاه دوم جدول رده‌بندی گروه A قرار گرفت.

همچنین سیدخلیل موسوی دیگر نماینده کشورمان در پایان دور چهارم در رده بیستم جدول ایستاده است.

گروه A این مسابقات با حضور ۱۰۰ شطرنج‌باز برگزار می‌شود و رقابت‌ها در ۹ دور به روش سوئیسی و با زمان استاندارد (۹۰ دقیقه به‌همراه ۳۰ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت) پیگیری می‌شود.

این مسابقات از ۲۸ آوریل آغاز شده و تا ۶ می ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.

شطرنج‌بازانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، هند، چین، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان در این دوره حضور دارند. میانگین ریتینگ شرکت‌کنندگان ۲۳۴۲ اعلام شده است.

