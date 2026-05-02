به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور چهارم رقابتهای بینالمللی شطرنج جام آزاد باکو Baku Open ۲۰۲۶، استاد بزرگ سینا موحد با کسب سه پیروزی و یک تساوی و مجموع ۳.۵ امتیاز، در جایگاه دوم جدول ردهبندی گروه A قرار گرفت.
همچنین سیدخلیل موسوی دیگر نماینده کشورمان در پایان دور چهارم در رده بیستم جدول ایستاده است.
گروه A این مسابقات با حضور ۱۰۰ شطرنجباز برگزار میشود و رقابتها در ۹ دور به روش سوئیسی و با زمان استاندارد (۹۰ دقیقه بههمراه ۳۰ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت) پیگیری میشود.
این مسابقات از ۲۸ آوریل آغاز شده و تا ۶ می ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.
شطرنجبازانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، هند، چین، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان در این دوره حضور دارند. میانگین ریتینگ شرکتکنندگان ۲۳۴۲ اعلام شده است.
