به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در اجتماع بزرگ معلمان در خیابان کشوردوست، با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت دانشآموزان و خانوادهها اظهار کرد: سلامت فرزندان، امنیت خانوادهها و آرامش جامعه برای ما اولویت اصلی است و به محض عادی شدن شرایط، حتی اگر یک روز امکانپذیر باشد، کلاسهای حضوری را برگزار خواهیم کرد.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه هنوز برای اعلام زمان بازگشایی حضوری مدارس زود است، گفت: بازگشایی مدارس یک تصمیم ملی است و این موضوع صرفاً در اختیار وزارت آموزشوپرورش نیست، بلکه براساس سیاستگذاریهای کلان کشور انجام خواهد شد.
وی افزود: خانوادهها نگرانی درباره امتحانات و نحوه ارزشیابی دانشآموزان نداشته باشند، چراکه برنامهریزیهای لازم در این زمینه انجام خواهد شد. همچنین برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، پس از برقراری آرامش در کشور، حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز فرصت برای مطالعه، شرکت در کلاسهای جبرانی و رفع اشکال در نظر گرفته میشود تا با آمادگی کامل در امتحانات نهایی حضور یابند.
کاظمی تصریح کرد: برگزاری کنکور نیز پس از امتحانات نهایی و با هماهنگی سازمان سنجش انجام خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت مقام معلم، گفت: ما با تمام وجود با مقام معظم رهبری بیعت میبندیم که برای اعتلای انقلاب اسلامی، ساختن آینده ایران و تربیت دانشآموزان این سرزمین از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود، معلمان را مهمترین حلقه در نبرد فرهنگی با دشمنان معرفی کردند و این نگاه، مسئولیت جامعه فرهنگیان را سنگینتر از گذشته میکند.
کاظمی تأکید کرد: امروز معلمان کشور در مسیر آرمانهای انقلاب، راه شهیدان و ارزشهای نظام اسلامی با تمام توان ایستادهاند و تا پای جان از این آرمانها دفاع خواهند کرد
