  استانها
  2. کردستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۷

کشف ۲۵۰ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق در مریوان؛ دستور فروش فوری صادر شد

مریوان- نیروهای پاسگاه ویژه مریوان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ۲۵۰ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق را در ایست بازرسی «بهشت مصطفی» کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برخورد با قاچاق محصولات منابع طبیعی، نیروهای پاسگاه ویژه مریوان با همکاری اداره مبارزه با قاچاق کالا، صبح یکشنبه در ایست بازرسی «بهشت مصطفی» موفق به کشف ۲۵۰ کیلوگرم قارچ ترافل از یک دستگاه خودروی تاکسی شدند.

بر اساس این گزارش، پس از انجام هماهنگی‌های لازم و با دستور رئیس شعبه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مریوان، حکم فروش فوری این محموله صادر شد.

با توجه به فسادپذیری بالای قارچ‌های ترافل در شرایط محیطی، محموله کشف‌شده برای نگهداری موقت به سردخانه شهرستان مریوان منتقل شد.

گفتنی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان قارچ از استان‌های دیگر جمع‌آوری و با هدف قاچاق از طریق مرز باشماق به مریوان منتقل شده بود.

