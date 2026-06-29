وریا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی انجام‌شده از سوی یکی از مراجع امنیتی در مرز باشماق مریوان، یک محموله یک‌هزار و ۷۱۰ کیلوگرمی قارچ ترافل از یک دستگاه کامیون عراقی کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از اطلاع از موضوع، مأموران منابع طبیعی شهرستان مریوان بلافاصله در محل مرز باشماق حضور یافته و با هماهنگی مقام قضائی، مراحل قانونی مربوط به پرونده را انجام دادند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان ادامه داد: این اقدام در راستای مقابله با قاچاق محصولات و ذخایر طبیعی و صیانت از منابع ارزشمند طبیعی انجام شده است.

محمدی بیان کرد: کامیون حامل این محموله نیز برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ هنگ مرزی منتقل شد.