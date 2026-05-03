روایتی از پاتوق فرهنگی بیرجند؛ بیم و امید جوانان در آینه پرسش

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ساعت از ۲۱ گذشته است. نسیم خنک بهاری آرام روی صورتم می‌لغزد و عطر درختان بوستان مجنون در فضا پیچیده است. از هر سو صدای رسای مردم برخاسته و فضا را پر کرده است. نوای «حیدر… حیدر» چنان اوج گرفته که انگار آسمان شهر نیز با جمعیت هم‌صدا شده است.

گویی میدان مادر بیرجند حال‌وهوایی کربلایی به خود گرفته... بانوان با صلابت و استوار، همچون زینب(س) رجز می‌خوانند و مردان، علم‌ها و پرچم‌ها را با شور حسینی بر دوش می‌کشند و قدم‌هایشان با ضرب‌آهنگ‌های حماسی هماهنگ است.

آری، شب فرهنگی بیرجند، نمایشگاهی از همبستگی، عشق و حضور مردمی است که دل‌هایشان در کنار هم به تپش درآمده بود. از کودکان پرشور که با هیجان در میان جمعیت حرکت کرده تا سالمندان باوقاری که با عصایشان، نوای "خیبر خیبر یا صهیون" را همراهی می‌کنند.

جوانان پای میز گفتگو

هر گوشه از میدان، روایتی از عشق و ارادتی دیرینه داشت که در این شب، رنگی دیگر یافته است. در گوشه‌ای از میدان، چند نوجوان و جوان گرد یک میز حلقه زده‌اند. با چهره‌هایی جدی و مشتاق، آن‌چنان غرق گفتگو هستند که گویی در میانه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارند.

صدای آرامشان با همهمه جمعیت درهم می‌آمیزد و از نگاهشان پیداست که این جمع برایشان صرفاً یک مراسم نیست، بلکه فرصتی برای کنار هم بودن، شنیدن و شنیده‌شدن است.

نزدیک‌تر می‌شوم. قصه از این قرار است که گروهی از دانش‌آموزان دوران متوسطه اول و دوم، نه در قالب تماشاچی، بلکه در قامت پرسشگر و پاسخگو، به بیان و واکاوی مسائل روز پرداخته‌اند.

فضایی که در آن، هر پرسش، جرقه‌ای برای یافتن پاسخ است و هر پاسخ، دریچه‌ای به سوی روشن‌شدن نقطه‌ای از ابهامات ذهنی... . یکی سوالی را مطرح می‌کند، دیگری با تأمل به آن پاسخ می‌دهد و در نهایت، مربی حاضر در جمع، با جمع‌بندی نکات کلیدی، به تبیین هر چه بیشتر موضوعات کمک می‌کند.

گویی هدف از این میز گفتگو فرصتی مغتنم برای روشن‌ساختن نقاط تاریک ذهن جوانان، از طریق تبیین‌گری هوشمندانه و گفتگوی سازنده است که این تلاش، نشان از درک عمیق برگزارکنندگان از نیازهای فکری و هویتی نسل جوان داشت.

برپایی پاتوق فرهنگی

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی که مسئول برگزاری این پاتوق فرهنگی است، در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی پاتوق فرهنگی و ایستگاه صلواتی در میدان مادر بیرجند در راستای خدمت رسانی به مردم و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه خبر داد و افزود: در این پاتوق فرهنگی علاوه بر برپایی میز کتاب نمایشگاهی نیز با موضوع شهدای میناب و هنرهای دست دانش آموزان بزگزار شده است.

حسین ترش آبی از برگزاری کافه گفتگو در حاشیه این پاتوق برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: در این برنامه که با حضور مربیان اتحادیه اجرا می شود، اتفاقات اخیر و نقش نوجوانان در مسائل روز تبیین می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین کارگاه های تبیین گری با حضور اساتید برجسته برگزار می شود، افزود: در برخی از شب ها، مدارس داوطلب خودشان متولی برگزاری نمایشگاه می شوند و اجرای برنامه ها برعهده مدارس است.

افزایش سطح کنش گری جوانان

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی اظهار داشت: برگزاری هیات دانش آموزی انصارالمهدی، قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و قرائت سوره فتح توسط دانش آموزان نیز از دیگر برنامه های این ایستگاه است.

ترش آبی افزایش سطح کنش گری جوانان و نوجوانان در اجتماعات را از مهم ترین اهداف برگزاری این برنامه دانست و افزود: به دنبال این هستیم که نوجوانان را برای میدان داری آماده کنیم تا بتوانند در اینگونه برنامه ها، نقش موثری ایفا کنند.

وی بیان کرد: اگر جوان برای جوان و نوجوان برای نوجوان به تبیین برخی مسائل بپرازد، بازدهی مطلوب تری خواهد داشت چراکه این اقشار نسبت به فضای ذهنی یکدیگر درک و شناخت بهتری دارند.

جذب نوجوانان به میادین

ترش آبی با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که با اجرای برنامه های متنوع در فضای مجازی و میدان، جوانان را به میادین جذب کنیم، افزود: با ایجاد فضاهای پرسش و پاسخ، جوانان و نوجوانان می توانند بدون هیچ دغدغه و جهت گیری، نقاط تاریک ذهن شان را بیان کرده و پاسخ مناسب را بگیرند.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی با اشاره به استقبال بالای جامعه هدف از برنامه ها، گفت: در حال حاضر این برنامه در روزهای فرد برای دختران و روزهای زوج برای پسران برگزار می شود.