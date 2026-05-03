به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور دویستوشانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت مناسبتهای اخیر از جمله روز خلیج فارس، روز معلم و روز کارگر اظهار کرد: روز خلیج فارس امسال با پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب همراه بود و یادآوری اهمیت هویت تاریخی و ملی این نام ماندگار است. همچنین باید یاد و خاطره شهدای معلم و کارگر را گرامی داشت و با برنامهریزی شایستهتری از تلاشها و ایثار این قشرهای اثرگذار در جامعه قدردانی کرد.
وی با اشاره به دغدغههای اقتصادی مردم افزود: در شرایط فعلی مسئله معیشت به یکی از اصلیترین موضوعات گفتوگو در میان مردم تبدیل شده است و در بسیاری از محافل اجتماعی و خانوادگی، نگرانیها درباره افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی مطرح میشود.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمتها در برخی اقلام از حالت رشدهای معمول خارج شده است، گفت: در مواردی با افزایشهای چندبرابری قیمت کالاها مواجه هستیم و این موضوع فشار قابل توجهی بر زندگی مردم وارد کرده است. به نظر میرسد سطح نظارتها در برخی حوزهها کافی نیست و لازم است دستگاههای نظارتی و همچنین دستگاه قضایی با جدیت بیشتری برای صیانت از حقوق مردم وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: اگرچه گزارشهایی از برگزاری جلسات و پیگیریهای انجامشده در این زمینه مطرح شده است، اما واقعیت این است که آثار ملموس این اقدامات هنوز در زندگی مردم مشاهده نمیشود. اگر مدیریت این وضعیت با جدیت بیشتری دنبال نشود، ممکن است فضای عمومی جامعه نیز تحت تأثیر نگرانیهای معیشتی قرار گیرد.
برخی رفتارهای فضاهای عمومی اصفهان موجب نارضایتی شهروندان شده است
نادرالاصلی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی آسیبهای اجتماعی در فضاهای عمومی شهر اشاره کرد و افزود: در برخی تجمعات شبانه و فضاهای عمومی، رفتارهایی مشاهده میشود که با هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه همخوانی ندارد و این موضوع موجب گلایه و نارضایتی بخشی از شهروندان شده است.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این فضاها نشان میدهد که این محیطها نقش مهمی در زندگی اجتماعی شهر دارند، اما در برخی موارد شاهد بروز رفتارهایی هستیم که با ارزشها و فرهنگ عمومی جامعه سازگار نیست و لازم است دستگاههای مسئول برای ساماندهی این وضعیت توجه جدیتری داشته باشند.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر نقش شورا در پیگیری مسائل اجتماعی گفت: اعضای شورا نیز به عنوان بخشی از جامعه در سطح شهر حضور دارند و این مسائل را از نزدیک مشاهده میکنند؛ بنابراین لازم است در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیریهای لازم برای اصلاح این وضعیت انجام شود.
تعدیل نیرو در برخی صنایع اصفهان
وی در ادامه به موضوع تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشاره کرد و گفت: مسئله تعدیل نیرو تنها به شهرداری محدود نمیشود و در سطح استان نیز بخشی از جامعه کارگری در کارخانهها و شهرکهای صنعتی با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
نادرالاصلی افزود: گزارشهایی از تعدیل نیرو در مقیاس گسترده در برخی واحدهای تولیدی مطرح شده است و در مواردی کارگران از کار خود کنار گذاشته شده یا به اداره کار معرفی شدهاند. این موضوع برای استانی مانند اصفهان که یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور محسوب میشود، مسئلهای قابل توجه است و باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
وی همچنین به جایگاه مدیریت شهری در ساختار تصمیمگیری کشور اشاره کرد و گفت: شرایط و ظرفیتهای شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه شهرها تصمیمگیری کرد. شهرهایی مانند اصفهان دارای ویژگیها، ظرفیتها و نیازهای خاصی هستند که باید در سیاستگذاریهای ملی مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: اگر شوراها و مدیریت شهری مطالبات و نیازهای شهرها را بهطور جدی مطرح نکنند، در تأمین بسیاری از نیازهای شهری با چالش مواجه خواهیم شد؛ بنابراین لازم است اختیارات و ظرفیتهای مدیریت شهری تقویت شود.
نادرالاصلی ابراز امیدواری کرد با پیگیری جدی این مسائل و همافزایی میان مسئولان، بتوان گامهای مؤثرتری در مسیر حل مشکلات مردم و ارتقای شرایط اجتماعی و اقتصادی شهر برداشت.
