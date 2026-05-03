شهادت یکی از مجروحان حمله آمریکایی و صهیونیستی به حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینیه اعظم زنجان در اطلاعیه ای اعلام کرد: با نهایت تأسف و تأثر، شهادت بانوی مؤمنه و صبور، مادر بزرگوار مرحوم حاج اسماعیل ملهونی، جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس و از ذاکرین با اخلاص اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام را به خاندان معزز ملهونی، خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نماییم.

حاجیه خانم زکیه آسیابی که در حادثه تأسف‌بار حمله به حسینیه اعظم زنجان مجروح شده بودند، پس از یک ماه تحمل درد و رنج ناشی از جراحات، دعوت حق را لبیک گفته و به جمع شهدای والامقام پیوستند.

این مصیبت جانسوز، برای خانواده‌ای رخ داده است که مرحوم حاج اسماعیل ملهونی، به‌عنوان جانبازی سرافراز و مداحی دلسوخته در مسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام، سال‌ها منشأ خدمت و ارادت بوده و خانواده، فرزندان و نوادگان ایشان نیز از خادمان حسینیه اعظم زنجان بوده‌اند.

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و هم‌نشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت داریم.