به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عادل دهدشتی، ضمن تأکید بر پرداخت به‌ موقع تمامی تعهدات در سال گذشته به ویژه در جریان جنگ تحمیلی، گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی غیردولتی، نقشی حیاتی در پایداری امنیت اجتماعی کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت‌های ماهانه سازمان تأمین اجتماعی، افزود: در حال حاضر حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که معیشت آنها به پرداخت‌های به‌هنگام مستمری‌ها گره خورده است و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تلاش‌های مدیریت و کارکنان سازمان در سراسر کشور، حتی در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود نیز وقفه‌ای در انجام تعهدات سازمان در قبال این عزیزان ایجاد نشد و این انضباط مالی در روزهای پایانی ماه، اولویت اصلی است.

دهدشتی با اشاره به بودجه پیش‌بینی شده سازمان در سال جاری گفت: در بودجه ارائه شده به هیات امنا، مبلغ ۲۱۰ همت ماهانه در بخش مصارف دیده شده است که از این میزان، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت مستمری بازنشستگان و متناسب سازی اختصاص دارد و حدود ۵۰ همت نیز صرف هزینه‌های بخش درمانی و مابقی نیز مربوط به سایر تعهدات ماهانه می‌شود.

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی به تشریح برنامه‌های راهبردی سازمان پرداخت و تصریح کرد: عبور از نظامات سنتی به سمت الگوهای نوین مدیریتی یک ضرورت است؛ در همین راستا، استقرار نظام مالی تعهدی،بیمه متمرکز، تعمیم پوشش بیمه‌ای و اصلاح قوانین و مقررات از مجموعه طرح‌های توسعه‌ای و تحولی سازمان به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

دهدشتی با اشاره به وصول بی‌سابقه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در سال گذشته تاکید کرد: با پیگیری‌های وزیر تعاون، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و همراهی و حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی، و همه دست‌اندرکاران، حدود ۲۰۰ همت از مطالبات سازمان از دولت در قالب اوراق و سهام دریافت شد و همچنین در نیمه دوم سال و با مساعدت سران قوا، بانک رفاه کارگران مجدداً به سازمان تأمین اجتماعی بازگشت و این موضوع امکان ایجاد نقدینگی را برای سازمان فراهم کرد.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دولت پیشنهاد پرداخت ۲۷۷ همت از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را ارائه کرده است که در صورت تحقق، می‌تواند بخش مهمی از ناترازی منابع و مصارف را جبران کند.